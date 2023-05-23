8歲男童從賣場走失2公里 南警助重回家人懷抱

8歲林姓男童前晚和父母到台南市永康區中山南路某大賣場購物，一回神不見父母，跑到店外沿路步行到約2北區公園路上迷路，熱心民眾發現報警處理。員警獲報後駕駛巡邏車護送林童沿路找尋，約半小時後在量販店外找到他焦急的父母，一家開心團聚。

台南市警五分局實踐派出所警員徐嘉晟，本月21日晚間7點多，接獲通報，8歲孩童在北區公園路上迷路，立即趕赴現場了解，發現男童神情慌張，耐心安撫男童情緒，並得知男童姓林。他說，晚上6點多與父母到大賣場購物，一下子看不到父母，因此跑到店外沿路步行到公園路上卻迷失方向。

員警縮小範圍鎖定距離2公里處量販店，駕駛巡邏車護送林童前往找尋，到達量販店時，孩童的父母親因在店內遍尋不著男童，正焦急的在店外等候，父子兩人一見面，父親開心的抱起林童，也表示因購物疏於注意孩童，感謝警方協助尋回。