快訊

支持一個中國也辱華？諧星Uncle Roger遭中國大陸全面封殺

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民權大橋改建 垂掛繩索害騎士摔斷肋骨

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

北市民權大橋改建工程下方有繩索垂掛在地面，事發當時也沒有圍上交通錐警示，害騎士摔斷3根肋骨還躺在醫院治療。圖／北市議員游淑慧提供
北市民權大橋改建工程下方有繩索垂掛在地面，事發當時也沒有圍上交通錐警示，害騎士摔斷3根肋骨還躺在醫院治療。圖／北市議員游淑慧提供
北市民權大橋改建，下方卻突然出現垂掛繩索，導致有機車騎士因此摔車，不僅全身挫傷、還斷3根肋骨，目前仍住院治療。議員游淑慧昨天質疑，施工廠商未主動回報，新工處至昨天上午也未探望傷者，質疑若繩索勒頸，可能造成遺憾。新工處回應，會加強施工安全，並盡快處置賠償事宜。

游淑慧接獲陳情，有民眾5月17日晚間19時40分下班要回內湖，行經濱江街轉撫遠街、接塔悠路的地方，卻突然民權大橋改建工程下方有一條繩索從橋上垂落地面。因晚間橋下照明不佳，民眾騎過去就被繩索絆倒，導致人車受傷毀損，施工廠商對於工安管理的疏失，造成無辜市民的傷亡。

新工處長林昆虎表示，經調查後了解，此意外是施工的鋼構安全姆索掉下來，當時廠商沒將安全姆索固定好，依照規定，施工時應要固定、收起來，但可能因工人貪圖方便，認為後續要再施工才沒收好，因非施工吊掛時間，才會讓一般車輛通行，會改進，已要求釐清責任歸屬，並將疏失人員換掉。

游淑慧也質疑，若市府工程委外單位造成市民受傷，第一件事應是要通報台北市政府，還要派員探望傷者，但截至昨天上午都沒有人探視，事發已經5天，該民眾不過是要騎車回家，誰知會有繩索從天而降，萬一是勒住脖子，就不只是摔斷肋骨，而是死亡繩索。

新工處表示，事後才知發生意外，後續會加強施工安全，至於傷者部分，新工處昨天中午已前往探視，也會責成廠商盡快處理賠償。

工安 游淑慧 北市

延伸閱讀

北市民權大橋改建工程繩索垂掛 害騎士摔斷3肋骨

黃偉哲被批im.B能甩鍋? 南市府：蔣萬安與張善政也合照

游淑慧指im.B詐騙案疑與綠營高層友好 涂醒哲解釋了

im.B詐騙集團風暴...游淑慧問：黃偉哲這鍋甩得掉嗎？

相關新聞

飛龍瀑溯溪團仍有3人失聯 今山區降雨出現落石提升救援難度

屏東霧台飛龍瀑布10人溯溪團遇山難，逼近救援黃金72小時，目前仍有3名失蹤者，中央氣象局今清晨發布霧台鄉大雨特報，消防局...

疑未注意車前路況 苗栗大貨車撞飛待轉轎車

台13線苗栗縣頭屋鄉路段昨天下午發生大貨車在內側車道，疑未注意待轉的轎車直接撞上，轎車360度旋轉卡在邊溝，並沒有造成人...

民權大橋改建 垂掛繩索害騎士摔斷肋骨

台北市民權大橋改建，下方卻突然出現垂掛繩索，導致有機車騎士因此摔車，不僅全身挫傷、還斷3根肋骨，目前仍住院治療。議員游淑...

登山客爬屏東瑪家「鱈葉根山」下山走錯路 警消救援

屏東縣消防局昨天下午近4點接獲報案，高雄33歲歐姓姓男子到瑪家鄉鱈葉根山登山，在下山途中迷路了，消防局請歐男回傳GPS座...

不只2萬筆個資外洩 YouBike遭盜會員資料超過4萬人

微笑單車公司的YouBike系統上周遭境外網路駭客攻擊，原本預估全國約有2.1萬名會員個資外洩，桃園和雙北市府今天聯合稽...

鎖定「後視鏡未收起」進口車 男行竊得手40萬落網遭押

苗栗縣42歲蔡姓男子鎖定後視鏡未收起、車門未上鎖的進口車輛行竊，日前得手新台幣40餘萬元後遭警方循線查獲，並追回贓款，蔡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦