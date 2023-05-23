民權大橋改建 垂掛繩索害騎士摔斷肋骨

北市民權大橋改建工程下方有繩索垂掛在地面，事發當時也沒有圍上交通錐警示，害騎士摔斷3根肋骨還躺在醫院治療。圖／北市議員游淑慧提供 台北市民權大橋改建，下方卻突然出現垂掛繩索，導致有機車騎士因此摔車，不僅全身挫傷、還斷3根肋骨，目前仍住院治療。議員游淑慧昨天質疑，施工廠商未主動回報，新工處至昨天上午也未探望傷者，質疑若繩索勒頸，可能造成遺憾。新工處回應，會加強施工安全，並盡快處置賠償事宜。

游淑慧接獲陳情，有民眾5月17日晚間19時40分下班要回內湖，行經濱江街轉撫遠街、接塔悠路的地方，卻突然民權大橋改建工程下方有一條繩索從橋上垂落地面。因晚間橋下照明不佳，民眾騎過去就被繩索絆倒，導致人車受傷毀損，施工廠商對於工安管理的疏失，造成無辜市民的傷亡。

新工處長林昆虎表示，經調查後了解，此意外是施工的鋼構安全姆索掉下來，當時廠商沒將安全姆索固定好，依照規定，施工時應要固定、收起來，但可能因工人貪圖方便，認為後續要再施工才沒收好，因非施工吊掛時間，才會讓一般車輛通行，會改進，已要求釐清責任歸屬，並將疏失人員換掉。

游淑慧也質疑，若市府工程委外單位造成市民受傷，第一件事應是要通報台北市政府，還要派員探望傷者，但截至昨天上午都沒有人探視，事發已經5天，該民眾不過是要騎車回家，誰知會有繩索從天而降，萬一是勒住脖子，就不只是摔斷肋骨，而是死亡繩索。

新工處表示，事後才知發生意外，後續會加強施工安全，至於傷者部分，新工處昨天中午已前往探視，也會責成廠商盡快處理賠償。