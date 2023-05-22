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登山客爬屏東瑪家「鱈葉根山」下山走錯路 警消救援
屏東縣消防局昨天下午近4點接獲報案，高雄33歲歐姓姓男子到瑪家鄉鱈葉根山登山，在下山途中迷路了，消防局請歐男回傳GPS座標定位，隨即上山救援，歐男迷路位置相當偏僻，沿路披荊斬棘，多次滑落陡坡，下午5點半時根據定位點找到歐男，晚間順利下山。
消防局瑪家分隊指出，受困民眾處於鱈葉根山偏遠步道，搜救人員定位後發現附近並無路徑可到達迷路位置，沿路披荊斬棘，多次滑落陡坡，逐一過濾山路獸徑後，在鱈葉根山四號登山路徑旁約200公尺處聽到歐男呼救聲。
昨傍晚下午5點半發現歐男後，評估身體狀態無虞後隨即護送下山，晚間6點20分送達舊瑪家活動中心。歐男當天一早就先登瑪家鄉真笠山，接著又登鱈葉根山，海拔約1000多公尺，在下山時迷路了，趕緊報案。
瑪家分隊指出，此次搜救全依靠GPS定位始能找到登山客正確位置，平安護送下山，呼籲民眾登山休閒務必走正常登山路徑，勿隨意開路或憑感覺走，迷路後切勿慌張亂走，撥打119尋求協助，並熟悉手機GPS定位點回傳，切勿強行，以免受困情事發生。
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