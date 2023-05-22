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不只2萬筆個資外洩 YouBike遭盜會員資料超過4萬人

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

微笑單車公司的YouBike系統上周遭境外網路駭客攻擊，原本預估全國約有2.1萬名會員個資外洩，桃園和雙北市府今天聯合稽查，發現實際被竊會員數竟多達4萬，是微笑單車公司對外宣稱的2倍。桃園市交通局表示，已要求微單公司26日前完成加強網路管制措施及改善事項，並提出會員通案性賠償方案。

微笑單車公司5月19日及21日遭受境外及境內網路攻擊，據調查，此次攻擊造成全國約有4萬多名會員交易資料，包含手機、密碼、卡號及交易資料可能遭竊取，微笑單車公司除通報各縣市政府外，也已報請檢調機關調查。

桃園市交通局與台北市、新北市等縣市政府組成聯合稽查小組，今天前往微笑單車公司查核，要求微笑單車公司於5月26日前完成加強資訊網路管制措施，並應針對遭盜會員提出通案性賠償。

交通局表示，目前已要求微笑單車公司針對遭盜用會員發送簡訊，提醒會員提升密碼強度，並定期變更密碼；民眾若收到不明的來電、EMAIL或簡訊要求匯款或轉帳，請不要開啟或點擊網址連結；若有欠費，請勿匯款，請至車機、車柱或微笑服務中心辦理繳納；另外民眾若有遭受損失，也請保留事證提供微笑單車公司或交通局。

YouBike系統上周遭境外網路駭客攻擊，桃園和雙北市府今天聯合稽查，發現實際被竊會員數竟多達4萬，是微笑單車公司對外宣稱的2倍。本報資料照片
YouBike系統上周遭境外網路駭客攻擊，桃園和雙北市府今天聯合稽查，發現實際被竊會員數竟多達4萬，是微笑單車公司對外宣稱的2倍。本報資料照片

YouBike 個資

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