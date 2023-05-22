桃園男戴姊漂亮戒卡指險截肢 消防員慢工破壞救手指

桃園市20多歲陳姓男子覺得姊姊戒指漂亮，沒想到一戴上卻拔不下來，出現左手食指嚴重腫脹疼痛，擔心不已，求助八德大湳分隊，消防員最後採取手動油壓鉗、工具鉗破壞該只鋼戒指，才解除食指壞死危機，大湳分隊長魏柏煜今天提醒民眾，選擇適合戒指，不要硬戴不適合戒指以免危險。

陳姓男子表示，昨晚在家裡看見姊姊的戒指好看，順手戴上左手指指，戴時順利，沒想到要拔下戒指，卻拔不下來，眼看手指逐漸腫脹疼痛，由姊姊陪同就近求助大湳消防分隊。

消防員評估該戒指是鋼材質，無法一次性破壞，陳男姊姊同意只要讓弟弟手指脫困，戒指剪斷也沒關係，消防員採用手動油壓鉗、配合工具鉗操作，慢慢破壞戒指，讓陳男手指脫困，並叮嚀陳男注意冰敷時間不宜過長，避免患處凍傷，若不適立即就醫，姊弟兩人向消防員致謝。