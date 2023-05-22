台中男子阻公車通行遭駕駛毆打 2人都被法辦

林姓男子前天在台中市西區公車專用道公車站前阻擋公車通行，引發馮姓公車駕駛不滿毆打林男，警方獲報到場處理，除對林男阻擋公車依法開罰，衝突部分將依傷害等罪送辦2人。

台中市政府警察局第一分局今天表示，警方於5月20日下午2時10分獲報，西區台灣大道二段金典飯店前公車站，有人躺在公車道上不讓公車通行。

警方到場後，58歲林男向警方稱遭人毆打，經警方調查了解，事發當時林男在公車專用道上阻攔多輛公車通行，61歲馮姓公車駕駛上前毆打林男，接著林男就躺在專用道上妨害公車通行。

警方先通報救護車將林男送醫，林男妨害公車通行部分，已依道路交通管理處罰條例告發。另外，警方已通知林男與馮男到案說明釐清，全案將依刑法傷害罪、社會秩序維護法偵辦。