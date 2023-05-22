未保持車距 高雄三車追撞Honda成「夾心」釀3傷

高雄市前鎮區昨下午發生一起車禍，駕駛福特貨卡的高姓男子，行經中山四路時，未保持安全車距，追撞前方董姓男子駕駛的Honda轎車，董車又撞擊前方薛姓男子的寶馬，3車連環碰，釀成1男2女受輕傷，3駕駛均無酒駕行為，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，32歲的高姓男子昨天下午1時55分許，駕駛福特貨卡沿前鎮區中山四路快車道由北直行，高疑未保持安全車距，先撞及61歲董姓男子駕駛的Honda轎車，董男又往前追撞39歲薛姓男子的寶馬轎車車尾。