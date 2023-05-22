快訊

支持一個中國也辱華？諧星Uncle Roger遭中國大陸全面封殺

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

未保持車距 高雄三車追撞Honda成「夾心」釀3傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市前鎮區昨下午發生一起車禍，駕駛福特貨卡的高姓男子，行經中山四路時，未保持安全車距，追撞前方董姓男子駕駛的Honda轎車，董車又撞擊前方薛姓男子的寶馬，3車連環碰，釀成1男2女受輕傷，3駕駛均無酒駕行為，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，32歲的高姓男子昨天下午1時55分許，駕駛福特貨卡沿前鎮區中山四路快車道由北直行，高疑未保持安全車距，先撞及61歲董姓男子駕駛的Honda轎車，董男又往前追撞39歲薛姓男子的寶馬轎車車尾。

3車連環撞在一起，導致高車32歲尤姓女乘客，以及董男和車上63歲柯姓女子等3人受到輕微擦挫傷，警方獲報到場，初步調查，高男駕車未保持安全車距，煞車不及釀禍，因3名駕駛均無酒駕行為，詳細肇責由警方進一步釐清。

高雄一輛福特貨卡昨下午在中山四路疑未保持車距，撞及前方的Honda轎車。圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
高雄一輛福特貨卡昨下午在中山四路疑未保持車距，撞及前方的Honda轎車。圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
高雄高姓男子駕駛福特貨卡，行經中山四路疑未保持車距，追撞Honda轎車，Honda又往前撞及寶馬車，釀3人受傷。圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
高雄高姓男子駕駛福特貨卡，行經中山四路疑未保持車距，追撞Honda轎車，Honda又往前撞及寶馬車，釀3人受傷。圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

福特 車禍

延伸閱讀

這也要禁內燃機？Honda的燃油馬達割草機 即將走入歷史！

品牌創立 75 週年將有大動作？Honda 傳推全新跑車作品以茲紀念！

五人座純電SUV太飽和 福特執行長瞄準七人座SUV

80萬內電動車來了？ 特斯拉和鴻海都可能稱霸平價市場！

相關新聞

疑未注意車前路況 苗栗大貨車撞飛待轉轎車

台13線苗栗縣頭屋鄉路段昨天下午發生大貨車在內側車道，疑未注意待轉的轎車直接撞上，轎車360度旋轉卡在邊溝，並沒有造成人...

民權大橋改建 垂掛繩索害騎士摔斷肋骨

台北市民權大橋改建，下方卻突然出現垂掛繩索，導致有機車騎士因此摔車，不僅全身挫傷、還斷3根肋骨，目前仍住院治療。議員游淑...

登山客爬屏東瑪家「鱈葉根山」下山走錯路 警消救援

屏東縣消防局昨天下午近4點接獲報案，高雄33歲歐姓姓男子到瑪家鄉鱈葉根山登山，在下山途中迷路了，消防局請歐男回傳GPS座...

不只2萬筆個資外洩 YouBike遭盜會員資料超過4萬人

微笑單車公司的YouBike系統上周遭境外網路駭客攻擊，原本預估全國約有2.1萬名會員個資外洩，桃園和雙北市府今天聯合稽...

鎖定「後視鏡未收起」進口車 男行竊得手40萬落網遭押

苗栗縣42歲蔡姓男子鎖定後視鏡未收起、車門未上鎖的進口車輛行竊，日前得手新台幣40餘萬元後遭警方循線查獲，並追回贓款，蔡...

高雄22歲騎士疑未禮讓直行車 轉彎遭千萬賓利撞飛

高雄22歲劉姓男子今下午1時37分許，騎車經過鼓山區裕誠路、華榮路口時，因左轉遭對向直行的白色賓利「Continenta...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦