總統府前巨響！7旬翁違規開車穿越凱道 遭攔腰撞翻側躺

7旬陳姓老翁今天下午開小貨車行經懷寧街，疑因不熟路況，違規跨越雙黃線，想穿越凱達格蘭大道「雙向8車道」至對向街道，途中遭到6旬老翁攔腰撞上。由於事發地點就在總統府前，一度引發驚慌，所幸傷者2人均無大礙。

轄區中正警第一分局今天下午2點26分獲報，凱達格蘭大道、懷寧街口發生車禍趕抵，經查是陳翁（70歲）開小貨車，供稱不熟路況，才違規跨越雙黃線到對向懷寧街。

撞擊畫面曝光，只見王翁（69歲）開灰色轎車直行凱達格蘭大道，攔腰應聲撞上違規的小貨車，陳翁駕駛的小貨車當場180度翻覆，所幸雙方傷勢輕微，都拒絕送醫，傷況經救護人員確認無大礙。