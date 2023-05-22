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總統府前巨響！7旬翁違規開車穿越凱道 遭攔腰撞翻側躺

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

7旬陳姓老翁今天下午開小貨車行經懷寧街，疑因不熟路況，違規跨越雙黃線，想穿越凱達格蘭大道「雙向8車道」至對向街道，途中遭到6旬老翁攔腰撞上。由於事發地點就在總統府前，一度引發驚慌，所幸傷者2人均無大礙。

轄區中正警第一分局今天下午2點26分獲報，凱達格蘭大道、懷寧街口發生車禍趕抵，經查是陳翁（70歲）開小貨車，供稱不熟路況，才違規跨越雙黃線到對向懷寧街。

撞擊畫面曝光，只見王翁（69歲）開灰色轎車直行凱達格蘭大道，攔腰應聲撞上違規的小貨車，陳翁駕駛的小貨車當場180度翻覆，所幸雙方傷勢輕微，都拒絕送醫，傷況經救護人員確認無大礙。

警方指出，雙方無飲酒情事，詳細肇事責任待進一步釐清；另外陳翁跨越雙黃線違規行為，後續將依法開罰。

凱達格蘭大道、總統府前，今天下午發生轎車違規跨越雙黃線碰撞事故，小貨車被撞90度側躺，所幸雙方駕駛均無大礙。記者翁至成／翻攝
凱達格蘭大道、總統府前，今天下午發生轎車違規跨越雙黃線碰撞事故，小貨車被撞90度側躺，所幸雙方駕駛均無大礙。記者翁至成／翻攝
凱達格蘭大道、總統府前，今天下午發生轎車違規跨越雙黃線碰撞事故，小貨車被撞90度側躺，所幸雙方駕駛均無大礙。記者翁至成／翻攝
凱達格蘭大道、總統府前，今天下午發生轎車違規跨越雙黃線碰撞事故，小貨車被撞90度側躺，所幸雙方駕駛均無大礙。記者翁至成／翻攝
凱達格蘭大道、總統府前，今天下午發生轎車違規跨越雙黃線碰撞事故，小貨車被撞90度側躺，所幸雙方駕駛均無大礙。記者翁至成／翻攝
凱達格蘭大道、總統府前，今天下午發生轎車違規跨越雙黃線碰撞事故，小貨車被撞90度側躺，所幸雙方駕駛均無大礙。記者翁至成／翻攝
凱達格蘭大道、總統府前，今天下午發生轎車違規跨越雙黃線碰撞事故，小貨車被撞90度側躺，所幸雙方駕駛均無大礙。記者翁至成／翻攝
凱達格蘭大道、總統府前，今天下午發生轎車違規跨越雙黃線碰撞事故，小貨車被撞90度側躺，所幸雙方駕駛均無大礙。記者翁至成／翻攝

總統府 車禍

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