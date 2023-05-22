聽新聞
test
0:00 / 0:00
總統府前巨響！7旬翁違規開車穿越凱道 遭攔腰撞翻側躺
7旬陳姓老翁今天下午開小貨車行經懷寧街，疑因不熟路況，違規跨越雙黃線，想穿越凱達格蘭大道「雙向8車道」至對向街道，途中遭到6旬老翁攔腰撞上。由於事發地點就在總統府前，一度引發驚慌，所幸傷者2人均無大礙。
轄區中正警第一分局今天下午2點26分獲報，凱達格蘭大道、懷寧街口發生車禍趕抵，經查是陳翁（70歲）開小貨車，供稱不熟路況，才違規跨越雙黃線到對向懷寧街。
撞擊畫面曝光，只見王翁（69歲）開灰色轎車直行凱達格蘭大道，攔腰應聲撞上違規的小貨車，陳翁駕駛的小貨車當場180度翻覆，所幸雙方傷勢輕微，都拒絕送醫，傷況經救護人員確認無大礙。
警方指出，雙方無飲酒情事，詳細肇事責任待進一步釐清；另外陳翁跨越雙黃線違規行為，後續將依法開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言