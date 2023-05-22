助人最快樂！ 南警辦捐血活動8小時捐出151袋鮮血

儘管疫情解封，民眾捐血情況逐漸恢復，但台南地區醫院用血量大，尤其缺O型血，台南市警二分局今天發起捐血活動，號召警員、眷屬及民眾響應，從今天上午8點至下午4點已捐出151袋鮮血助人。

為提前慶祝警察節，台南市警二分局今天上午8點起，在台南捐血中心永福捐血室辦理捐血活動，邀請警察、眷屬及一般民眾共同參與活動，傳達「捐血有愛、救人最樂」的生命意涵，一起把愛傳下去。

適逢今年5月1日起防疫降級，並配合警察節舉辦捐血活動，分局長朱信憲致贈禮品給峰智生化科技公司董事長黃正華、民防中隊長曾東陽、楊記麻辣火鍋陳素蘭、福昇食品林福清董事長等人，感謝他們熱心公益，提供捐血相關贈品。