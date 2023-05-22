影／感情糾紛3男談判引發潭子槍擊案 警採證巧遇女嫌回現場

台中市潭子區今天發生開槍案，警方2小時內逮捕3名嫌犯，帶回2男1女，查扣槍彈，警方表示，此案迅速偵破，關鍵在警方各單位合作、計程車司機機警報案、大樓住戶協助。

大雅警分局偵查隊長陳俊彥今天下午說明偵破過程，他表示，有民眾報案說潭子疑似有人開槍後，警方成立專案小組，正在現場採證時，女嫌疑人正好回現場要找手機，當場被捕。

二名男嫌搭計程車離開時，計程車司機在車內聽到二男談話，涉及犯案過程，主嫌也曾在車內拉槍機，發出聲音，司機很機警，立即開車到台中市北屯派出所報案。

司機再帶大雅警方到嫌犯下車地點查訪，當刑警查訪大樓時，一名住戶剛好看到熟識的偵查隊長陳俊彥，聽說警方在捉開槍嫌犯，住戶協助下警方進人大樓，二名嫌犯剛好帶著槍彈要藏，走到大樓大廳，陳俊彥當場認出是嫌犯，其中共犯郭姓男子嗆聲，說警方憑什麼查他，陳俊彥仍依他特徵盤查，並在主嫌張男手提袋內查扣槍彈。

今天上午11點40分，中市大雅警分局接獲民眾報案，稱潭子區得天宮前疑似聽到槍聲，分局立即成立專案小組，隨即展開清查，查獲涉案人員共2人，另有一名女子也涉案被帶回調查。

經瞭解，30歲蔡男疑因感情糾紛遭2名男子，21歲郭男和23歲張男約至得天宮談判，後遭2人聯手毆打，2名男子後搭計程車離開，蔡男經檢視並無槍傷，傷勢係遭毆打臉部擦挫撕裂傷，後續送往台中慈濟醫院包紮。

大雅分局2小時內即帶回涉案人等，並於現場起獲一把改造槍支、七顆子彈、一枚彈頭，後續依傷害罪及槍砲彈藥刀械管制條例送請台中地檢署偵辦。