「攻擊伯」酒後愛打人管束43次罰不怕 今起警員輪班守著他

基隆市信義區洪姓男子酒後會攻擊他人，令居民感到害怕。警方2年多來依涉犯刑法送辦39件、管束43次，仍無法防止他滋事。從今天起，每天上午8點到晚上8點，都有2名警員「陪」著他，避免他再和別人發生衝突。

基隆市洪姓男子常在東明路、東信路一帶走動，多次與鄰居或路人發生衝突，並會動手傷人，雖然被告、被起訴，最後被法院判罰金或勞動服務，行為都未見收斂。附近居民近日連署，要求警方提出辦法，確保地方安寧。

據了解，60多歲洪男在東明路東光路派出所附近獨居，一開始酒後會大聲喧鬧，干擾鄰居生活，還曾跳進田寮河迴船池游泳，警消前往救援時，竟說他在游泳，被居民罵浪費社會資源。近兩年洪男言行更加失控，會動手打人，被網友稱為「攻擊伯」。

警方表示，從前年到今年依涉嫌傷害等罪嫌，將洪男移送偵辦共39案，依社會秩序維護法裁處4案，另名加以管束43次、書面告誡2次。為了防範洪男再次犯案或滋事，今天起從上午8點到晚上8點，每2小時1班，安排兩名警員在洪家附近守望，洪男如果外出，也會跟在他的旁邊，防止他騷擾他人。