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桃園高鐵站6月中旬起新增科技執法 臨停逾3分鐘開罰

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區桃園高鐵站前接送區卻常常違規停車，「我只停3分鐘」「我接送的人正在出站」等理由向執勤員警請求「通融一下」，造成車輛回堵，引起民怨，市警局交通大隊今天上午表示，為維護高鐵接送區停車秩序，6月15日起新增違規或臨時停車科技執法，臨停等待時間逾3分鐘就自動拍照開罰，籲請民眾配合，以免荷包失血。

桃園市警局執行科技執法開罰維護交通安全效果漸具，但在桃園高鐵站的1號門、8號門臨時接送區旁周邊違規或臨時停車嚴重，尤其民眾臨停站用接送區，常以「我只停3分鐘」、「請通融等一下」或「我接送的人正在出站」等理由，請執勤員警通融，不料屢屢影響高鐵站前交通臨停接送，造成民怨。

交通大隊表示，為維護桃園高鐵站接送區順暢，避免車輛回堵周邊道路，自6月15日起，該高鐵站接送區，違規或臨時停車將採科技執法計算時間，臨停1分30秒、2分30秒及3分30秒皆會顯示在看版，提示駕駛人駛離，若臨停等待逾3分鐘就屬違規停車開罰，運用科技執法偵測該區違停時間，留下相關紀錄，促進接送區車流提高。

市警局鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸工具前往桃園高鐵站搭車或接送親友，呼籲駕駛人使用桃園高鐵接送區，如果預期臨停等待時間超過3分鐘，就應利用高鐵周邊停車30分鐘內免費臨停優待，減少民眾在等待進入接送區時間，避免違規停車被告發開罰，違規臨時停車開罰300元至600元以下，違規停車開罰600元至1200元以下。

桃園高鐵站1號門、8號門臨時接送區6月15日起科技執法，違停逾3分鐘自動拍照開罰。圖／市警局交大提供
桃園高鐵站1號門、8號門臨時接送區6月15日起科技執法，違停逾3分鐘自動拍照開罰。圖／市警局交大提供
桃園高鐵站1號門、8號門臨時接送區6月15日起科技執法，違停逾3分鐘自動拍照開罰。圖／市警局交大提供
桃園高鐵站1號門、8號門臨時接送區6月15日起科技執法，違停逾3分鐘自動拍照開罰。圖／市警局交大提供
桃園高鐵站1號門、8號門臨時接送區6月15日起科技執法，違停逾3分鐘自動拍照開罰。圖／市警局交大提供
桃園高鐵站1號門、8號門臨時接送區6月15日起科技執法，違停逾3分鐘自動拍照開罰。圖／市警局交大提供

高鐵 桃園 科技執法

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