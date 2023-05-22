桃園高鐵站6月中旬起新增科技執法 臨停逾3分鐘開罰

桃園市中壢區桃園高鐵站前接送區卻常常違規停車，「我只停3分鐘」「我接送的人正在出站」等理由向執勤員警請求「通融一下」，造成車輛回堵，引起民怨，市警局交通大隊今天上午表示，為維護高鐵接送區停車秩序，6月15日起新增違規或臨時停車科技執法，臨停等待時間逾3分鐘就自動拍照開罰，籲請民眾配合，以免荷包失血。

桃園市警局執行科技執法開罰維護交通安全效果漸具，但在桃園高鐵站的1號門、8號門臨時接送區旁周邊違規或臨時停車嚴重，尤其民眾臨停站用接送區，常以「我只停3分鐘」、「請通融等一下」或「我接送的人正在出站」等理由，請執勤員警通融，不料屢屢影響高鐵站前交通臨停接送，造成民怨。

交通大隊表示，為維護桃園高鐵站接送區順暢，避免車輛回堵周邊道路，自6月15日起，該高鐵站接送區，違規或臨時停車將採科技執法計算時間，臨停1分30秒、2分30秒及3分30秒皆會顯示在看版，提示駕駛人駛離，若臨停等待逾3分鐘就屬違規停車開罰，運用科技執法偵測該區違停時間，留下相關紀錄，促進接送區車流提高。