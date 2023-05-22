聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市混凝土預拌車轉彎翻覆！大量混凝土流滿地 困住違停機車
黃姓司機今天下午1時許駕駛混凝土預拌車，行經台北市重慶北路、酒泉街口，轉彎時疑似車身過重，重心不穩翻覆，混凝土湧出灑滿騎樓、人行道，混凝土高約5公分，也困住違規停車在人行道上的一台機車；黃姓司機受輕傷自行脫困，拒絕送醫，全案警方到場釐清並無酒駕情勢。
今天下午1點18分，黃姓司機駕駛混凝土預拌車，沿著重慶北路三段往南左轉酒泉街，疑因車身加上混凝土重量過重，車輛向右翻覆倒地，車上混凝土流出灑在銀行外的人行道上。
警消指出，46歲黃姓駕駛受輕傷，自行脫困，且拒絕送醫。銀行外有一台違停在人行道的機車，瞬間遭大量混凝土包圍，混凝土高約5公分。全案事故原因尚待釐清，黃姓司機酒測值為0，初步排除酒駕肇事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言