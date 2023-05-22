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北市混凝土預拌車轉彎翻覆！大量混凝土流滿地 困住違停機車

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

混凝土預拌車轉彎翻覆，大量混凝土流滿地，波及違規停車的機車。記者蕭雅娟／翻攝
混凝土預拌車轉彎翻覆，大量混凝土流滿地，波及違規停車的機車。記者蕭雅娟／翻攝

黃姓司機今天下午1時許駕駛混凝土預拌車，行經台北市重慶北路、酒泉街口，轉彎時疑似車身過重，重心不穩翻覆，混凝土湧出灑滿騎樓、人行道，混凝土高約5公分，也困住違規停車在人行道上的一台機車；黃姓司機受輕傷自行脫困，拒絕送醫，全案警方到場釐清並無酒駕情勢。

今天下午1點18分，黃姓司機駕駛混凝土預拌車，沿著重慶北路三段往南左轉酒泉街，疑因車身加上混凝土重量過重，車輛向右翻覆倒地，車上混凝土流出灑在銀行外的人行道上。

警消指出，46歲黃姓駕駛受輕傷，自行脫困，且拒絕送醫。銀行外有一台違停在人行道的機車，瞬間遭大量混凝土包圍，混凝土高約5公分。全案事故原因尚待釐清，黃姓司機酒測值為0，初步排除酒駕肇事。

混凝土預拌車今天下午疑因過重轉彎時翻覆，現場無人送醫。記者蕭雅娟／翻攝
混凝土預拌車今天下午疑因過重轉彎時翻覆，現場無人送醫。記者蕭雅娟／翻攝
混凝土預拌車今天下午疑因過重轉彎時翻覆，現場無人送醫。記者蕭雅娟／翻攝
混凝土預拌車今天下午疑因過重轉彎時翻覆，現場無人送醫。記者蕭雅娟／翻攝

人行道 酒駕

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