快訊

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

影／桃警路口大執法 他連續違規警攔查身分露餡GG

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園警方昨晚執行路口交通大執法勤務，28歲薛姓男子涉嫌2起詐欺案發布通緝在逃，他開車行經國2橋下平面道、龍安街口，員警發現薛男違規上前臨檢，不料薛男竟突然加速左轉，衝進車道及逕行衝過斑馬線，嚇到行人，警方尾隨攔阻，查出他通緝身分，移送台中地檢署歸案，並依不禮讓行人開罰3600元。

桃園分局配合警政署展開行人高發事故路口精緻執法專案勤務，選擇高事故發生路口，針對路口不停讓行人等4大重點加強執法取締違規，龍安派出所員警在桃園區龍安街口取締違規時，發現國2橋下平面道、龍安街口，一輛轎車違規停車，警方準備上前盤查，該車突然高速左轉行駛，衝至對向車道，嚇得直行車輛猛按喇叭，更逕自衝過斑馬線，嚇得行人險象環生。

警方通報尾隨攔查將薛男攔下盤查，薛男見警表情緊張，員警要他出示身分資料，他擔心通緝身分，一度支吾其詞慌稱「沒帶證件、身分證號也忘了」，警方進一步詳細盤查，迫使薛男說出身分證號、仍辯稱自行沒有違規，警方查出薛男涉嫌2起詐欺案件，應合併執行5年徒刑卻未報到，遭台中地檢署發布通緝，薛男坦承後，警方今天將他依詐欺罪嫌移送台中檢方歸案，並依違反不禮讓行人規定告發開罰3600元。

桃園警方交通大執法，攔查涉2起詐欺案通緝男子穿越衝過斑馬線，移送歸案及開罰3600元。記者曾增勳／翻攝
桃園警方交通大執法，攔查涉2起詐欺案通緝男子穿越衝過斑馬線，移送歸案及開罰3600元。記者曾增勳／翻攝
桃園警方交通大執法，攔查涉2起詐欺案通緝男子穿越衝過斑馬線，移送歸案及開罰3600元。記者曾增勳／翻攝
桃園警方交通大執法，攔查涉2起詐欺案通緝男子穿越衝過斑馬線，移送歸案及開罰3600元。記者曾增勳／翻攝
桃園警方交通大執法，攔查涉2起詐欺案通緝男子穿越衝過斑馬線，移送歸案及開罰3600元。記者曾增勳／翻攝
桃園警方交通大執法，攔查涉2起詐欺案通緝男子穿越衝過斑馬線，移送歸案及開罰3600元。記者曾增勳／翻攝

通緝 桃園 詐欺

延伸閱讀

網議警噴辣椒水恐激怒「台版浩克」 桃警：事先不會知道犯嫌身分

車輛禮讓行人卻被攔下開罰？警揭執法標準要看「2重點」

他檢舉汽車沒禮讓行人 北市警因「這原因」認定不舉發

未禮讓行人被開罰駕駛喊冤「對方是機車」 桃警拿照片打臉

相關新聞

「小市民」施克德買廣告籲擺脫行人地獄 高市交通局回應了

台灣交通被外媒評為「行人地獄」，今在各大平面媒體頭版廣告，署名「小市民施克德」的民眾要求政府應全力貫徹交通執法；對此，高...

北市混凝土預拌車轉彎翻覆！大量混凝土流滿地 困住違停機車

黃姓司機今天下午1時許駕駛混凝土預拌車，行經台北市重慶北路、酒泉街口，轉彎時疑似車身過重，重心不穩翻覆，混凝土湧出灑滿騎...

宜蘭街頭飛車追逐！通緝犯蛇行超速 撞上分隔島翻覆

宜蘭24歲陳姓男子涉嫌詐欺等罪遭到通緝，昨日下午載友人駛經冬山鄉，看到警車經過，害怕攔查違規左轉闖紅燈逃逸，警車立刻追上...

影／怪風吹落招牌 女機車騎士遭「包覆」重心不穩倒地

40歲曾姓女子今天下午2時許騎機車行經新北市永和區永和路一段84號前，突然刮起一陣強風，將一旁商家招牌吹落，曾女沒閃過，...

「攻擊伯」酒後愛打人管束43次罰不怕 今起警員輪班守著他

基隆市信義區洪姓男子酒後會攻擊他人，令居民感到害怕。警方2年多來依涉犯刑法送辦39件、管束43次，仍無法防止他滋事。從今...

桃園高鐵站6月中旬起新增科技執法 臨停逾3分鐘開罰

桃園市中壢區桃園高鐵站前接送區卻常常違規停車，「我只停3分鐘」「我接送的人正在出站」等理由向執勤員警請求「通融一下」，造...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦