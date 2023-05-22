影／桃警路口大執法 他連續違規警攔查身分露餡GG
桃園警方昨晚執行路口交通大執法勤務，28歲薛姓男子涉嫌2起詐欺案發布通緝在逃，他開車行經國2橋下平面道、龍安街口，員警發現薛男違規上前臨檢，不料薛男竟突然加速左轉，衝進車道及逕行衝過斑馬線，嚇到行人，警方尾隨攔阻，查出他通緝身分，移送台中地檢署歸案，並依不禮讓行人開罰3600元。
桃園分局配合警政署展開行人高發事故路口精緻執法專案勤務，選擇高事故發生路口，針對路口不停讓行人等4大重點加強執法取締違規，龍安派出所員警在桃園區龍安街口取締違規時，發現國2橋下平面道、龍安街口，一輛轎車違規停車，警方準備上前盤查，該車突然高速左轉行駛，衝至對向車道，嚇得直行車輛猛按喇叭，更逕自衝過斑馬線，嚇得行人險象環生。
警方通報尾隨攔查將薛男攔下盤查，薛男見警表情緊張，員警要他出示身分資料，他擔心通緝身分，一度支吾其詞慌稱「沒帶證件、身分證號也忘了」，警方進一步詳細盤查，迫使薛男說出身分證號、仍辯稱自行沒有違規，警方查出薛男涉嫌2起詐欺案件，應合併執行5年徒刑卻未報到，遭台中地檢署發布通緝，薛男坦承後，警方今天將他依詐欺罪嫌移送台中檢方歸案，並依違反不禮讓行人規定告發開罰3600元。
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