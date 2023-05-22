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影／又見失控警！ 彰化警飆速逼車將對方撞到翻車

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

彰化田中警分局邱姓警員（右車）昨勤餘駕車疑與人發生行車糾紛，竟駕車尾隨追撞對方，雙方發生交通事故。圖／民眾提供
彰化田中警分局邱姓警員（右車）昨勤餘駕車疑與人發生行車糾紛，竟駕車尾隨追撞對方，雙方發生交通事故。圖／民眾提供
彰化田中警分局邱姓警員昨勤餘駕車行經南投名間員集路，疑與人發生行車糾紛，竟駕車尾隨追撞，導致對方連人帶車翻覆。南投警方表示，正釐清相關案情，若涉競駛、追撞等危險駕車行為，將依「刑法」公共危險罪偵辦，偵辦不會護短。

據了解，邱男於田中警分局服務，昨天勤餘時間駕車行經南投名間員集路，下午6時許，與由張姓男子駕駛的自小客車發生行車糾紛，邱男竟一路尾隨追逐，甚至朝張男座車的後方多次追撞，把對方車子撞到碰觸邊坡後翻車，張男因此受傷。

南投警方今證實確有此事，南投警分局表示，昨晚獲報名間鄉員集路有交通事故，派員到場處置確認兩車分由邱男及張男駕駛，2人均有受傷，但意識清楚，到場員警先通報119將雙方送醫，針對現場拍照及測繪，經檢測2人均無酒精反應。

初步調查，兩車疑似會車問題造成行車糾紛，邱男因攔車理論未果，與張男兩人在道路追逐競駛，期間多次發生碰撞後發生交通事故，並於事故地點停下，但詳細肇事經過仍待雙方完成偵詢筆錄，再進一步釐清調查相關案情。

南投警分局表表示，兩造駕駛若有故意競駛、追撞等行為，除了依「道路交通管理處罰條例第43條」舉發外，針對危險駕車部分也將依「刑法」公共危險罪偵辦，而偵辦上秉持毋枉毋縱原則，不會因為任何身分護短。

彰化田中警分局邱姓警員（左車）昨勤餘駕車疑與人發生行車糾紛，竟駕車尾隨追撞對方，雙方發生交通事故。圖／民眾提供
彰化田中警分局邱姓警員（左車）昨勤餘駕車疑與人發生行車糾紛，竟駕車尾隨追撞對方，雙方發生交通事故。圖／民眾提供

【中央社／南投縣22日電】

彰化縣邱姓男員警昨天下班駕車與張男汽車會車時擦撞，起初有停車協調，但張男一聽要報警就離開現場，邱男認為有異一路尾隨，最後張男疑急停導致邱男從後撞上；對於這起行車糾紛，警方表示絕不護短。

南投縣警察局南投分局今天透過訊息表示，昨天晚間接獲民眾報案指稱名間鄉員集路發生交通事故，員警到場發現邱男、張男駕駛自小客車碰撞，由於雙方駕駛都受傷，處理員警通報救護車先將雙方駕駛送醫，並現場拍照與測繪，雙方駕駛酒測都無酒精反應。

南投分局表示，經了解雙方發生事故前，疑因會車造成行車糾紛，邱男攔車理論未果，雙方道路追逐競駛，多次碰撞後於事故地點停下，因雙方駕駛事故後就醫，待雙方傷勢穩定後立即製作筆錄釐清案情，若有故意競駛、追撞等行為，除可依道路交通管理處罰條例第43條舉發，危險駕車部分也將依刑法公共危險罪嫌偵辦。

邱男是彰化縣警察局田中分局源泉派出所員警，田中分局回應中央社記者詢問表示，邱姓員警昨天晚間下班途中行經彰化縣二水鄉員集路，對向一輛汽車偏移車道擦撞邱男汽車照後鏡，邱男與張男起初有停車協調，但張男聽到要報警即離開現場，邱男直覺有異開始追。

田中分局指出，由於張男不停車，邱男持續尾隨，期間有按喇叭、閃大燈示意停車，但張男仍不停車且左右偏移，駛至名間鄉員集路時，張男突然煞車，邱男反應不及從後方撞上，對於這件行車糾紛，邱姓員警全力配合南投分局偵辦，田中分局也絕不護短。

南投 彰化

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