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高雄2男深夜洗車配K菸 K盤晾引擎蓋見警出現求饒

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

許姓男子深夜在高雄鳳山區一處洗車場洗車，大刺刺將汽車音響開到最大，K盤晾在引擎蓋，巡邏警網聞音樂聲查看，許渾然未覺，警方另發現蔡姓男子在旁拉K菸，兩人見警當下求饒「簡單處理就好」，警方不為所動，將兩人移送裁處。

高雄許姓男子深夜在鳳山區一處洗車場洗車，將K盤晾在引擎蓋（紅圈處），巡邏警網查看，許渾然未覺被逮。記者石秀華／翻攝
高雄許姓男子深夜在鳳山區一處洗車場洗車，將K盤晾在引擎蓋（紅圈處），巡邏警網查看，許渾然未覺被逮。記者石秀華／翻攝

鳳山警分局過埤所警員陳威佑和林柏豪，前天凌晨巡邏行經油管路一處洗車場，見深夜有車主洗車音響音量太大聲，有妨害安寧之虞，於是進入查看。

當時正在洗車的27歲許姓男子，大喇喇地將3個拉K的盤子放在車子引擎蓋上，許聽著震耳欲聾的音樂，絲毫未察覺警方靠近，待回神見到員警嚇了一跳。

許男當下佯裝自己一個人來，但警方聞到不遠處有K他命燃燒的味道，前往查看，發現26歲蔡姓男子在洗車場另一頭拉K菸，全身散發K他命燃燒臭味，桌上還有K盤，蔡見躲不過，向警方表示，他和許男一起來，不久前剛抽完K菸。

兩人見拉K事跡敗露，央求警方「簡單處理，放他們一馬」，警方嚴詞拒絕指，簡單處理就是盡快帶回去做筆錄、驗尿，盡快離開而已；因現場4個K盤，檢驗均呈三級毒品K他命反應，兩人被上銬逮捕，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪移送裁處。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高雄許姓男子深夜在鳳山區一處洗車場洗車，聽震耳欲聾的音樂，將K盤晾在引擎蓋，被巡邏警網撞見就逮。記者石秀華／翻攝
高雄許姓男子深夜在鳳山區一處洗車場洗車，聽震耳欲聾的音樂，將K盤晾在引擎蓋，被巡邏警網撞見就逮。記者石秀華／翻攝
高雄許姓男子深夜在鳳山區一處洗車場洗車，將K盤晾在引擎蓋，巡邏警網撞見，同行的蔡姓男子在一旁拉K菸，兩人被逮還求饒。記者石秀華／翻攝
高雄許姓男子深夜在鳳山區一處洗車場洗車，將K盤晾在引擎蓋，巡邏警網撞見，同行的蔡姓男子在一旁拉K菸，兩人被逮還求饒。記者石秀華／翻攝

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