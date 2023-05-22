青年登山隊抽筋受困復興山區 警消組救援小組協助脫困

桃園大溪分局昨日接獲通報，家住新北市的周姓女子（28歲），與另2名山友早上前往復興區北插天山登山，原定當日返回，但於傍晚17時，周女途中體力不支腳抽筋無法行走，天色又頓時變黑，3人情急之下，只好報案求援。

大溪分局獲報後，立刻派遣員警連同桃園市消防局復興消防分隊、山地義警組成6人搜救隊伍前往救援，搜救隊伍於19時發現受困周女，經現地休整恢復體力後，由警、消及搜救人員引導協助下山，於晚間21時40分順利抵達溪內派出所。

大溪分局表示，經了解，周女等3人北插天山返程途中因體力透支引發腳抽筋，經聯繫確認位置並請受困民眾在原地耐心等候，警消憑藉經驗法則研判位置找到受困3人，並順利引導護送下山。