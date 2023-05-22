高雄新增8處闖紅燈科技執法 26日正式取締

高雄市仁武、鳳山及林園等區駕駛人易闖紅燈且發生交通事故的8處路口，近期新增「租賃式闖紅燈科技執法」測照設備，警方說，即日起至25日為宣導期，26日起正式執法取締。

高雄市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，高雄市警察局今年針對仁武、鳳山及林園等區駕駛人易闖紅燈且發生交通事故的8處路口，首度採用租賃方式建置闖紅燈科技執法設備，希望降低道路交通事故發生率。

交通警察大隊指出，採用租賃方式建置闖紅燈科技執法設備，除節省行政資源，也增加路口闖紅燈照相執法設備、提高易肇事路口執法涵蓋範圍。

新增闖紅燈科技執法設備的8處路口，包括「燕巢區深水里深水路（仁愛之家前東向西）」、「仁武區高楠公路/八德二路（北向南）」、「仁武區澄觀路二段/水管路三段 （北向南）」、「仁武區鳳仁路/澄觀路（南向北）」、「鳳山區鳳松路/曹謹路/博愛路」（北向南）、「大寮區鳳林三路/萬丹路（北向南）」、「大寮區大寮路（188市道）/和發路（機車道東向西）」、「林園區鳳林路二段與林園北路（北向南）」。

交通警察大隊表示，建置租賃式闖紅燈科技執法測照設備，即日起至25日止為宣導期，26日起正式執法取締。呼籲駕駛人務必遵守交通標誌、標線、號誌指示，勿違規行駛。

警察局強調，建置租賃式闖紅燈科技執法設備，非以取締為目的，主要為導正駕駛人錯誤的行車觀念並遵守各項交通規則。