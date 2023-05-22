鹿港天后宮文昌帝君分靈到外地？還有小額勸募 廟方籲勿受騙

彰化縣鹿港天后宮今天發出聲明表示天后宮從未與任何宮廟以共同認證形式，以護持媽祖信徒的名義，向信徒募捐收取每月小額約500元情事，且天后宮也無分靈文昌帝君及供做客之太歲星君到其他宮廟。

鹿港天后宮今天在臉書官網發出聲明表示，關於有某宮廟或團體以此宣稱及冒用鹿港天后宮名義，公開向媽祖信徒募捐收取金額之行為，已有嚴重誤導之嫌，為避免信眾產生誤導及糾紛，鹿港天后宮嚴正聲明請勿受騙上當，並已要求冒用之單位勿再以鹿港天后宮名義誤導信眾，否則將依法主張權益，特此提出聲明，以匡正視聽，切勿以身試法。

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，是接獲信徒向天后宮反映有外縣市疑是私人神壇以曾到鹿港天后宮進香，與天后宮有共同認證，向信徒宣稱神壇內的文昌帝君是天后宮分靈過去，還有做客的太歲星君，以此向信徒收費每月固定護持費用，廟方呼籲，信徒如發現類似情事，請勿相信，以免受騙。