竊盜集團3招害上市電纜廠損失2400萬 貪念卻讓他們栽了

高雄彭姓、何姓男子與高雄港地磅站員工、貨運司機勾結，涉嫌竄改地磅站數據「偷磅」，再將進口的貴金屬轉移至合作的廢鐵廠銷贓出口，害知名上市電纜廠損失超過2400萬元，刑事局南打獲報後歷經3個月蒐證，日前一舉收網逮到彭男為首的竊盜集團，全案朝竊盜、侵占等罪偵辦中。

據了解，48歲彭男、46歲何男等人都有港區工作經驗，熟悉貨物進出口流程，彭男擁有自己的貨運車隊，專接港區貨物進出口，兩人疑因積欠賭債，於是合作「偷磅」，彭男負責聯繫貨運司機合作，何男則負責聯繫外面地磅站。

警方調查，彭男、何男等人掌握鎳生鐵礦砂進港後，先聯繫旗下可信任的貨運司機，並與高雄港地磅站人員串通，先在地磅站裝設干擾器，等鎳生鐵卸貨過磅時，彭男等人再透過遙控器竄改過磅數據，完成「偷磅」流程。

等拖車離開高雄港後，彭男則指示其他成員，將車上的GPS定位裝置與成員的轎車「交接」，由成員駕駛汽車偽造拖車的行駛紀錄，沒有GPS定位裝置的拖車，則行駛到仁武一家地磅站，由何男接手，將鎳生鐵「轉運」至其他拖車，載往其他地點銷贓出口海外。

完成「轉運」後，卸完貨的拖車再與交接GPS定位裝置的成員會合，拿回GPS再行駛至終點卸貨，整個交接、轉運流程計畫縝密，瞞過金屬電纜廠的員工。

不過，今年2月間，受害的知名金屬電纜廠發現進口的鎳生鐵原料耗損超出常理，每次進口至少都有6%耗損，一度懷疑東南亞出口國短報出口數據，但經過調查，出貨單、地磅資料卻都相符，於是報警展開調查。

警方獲報後由南打、高雄市刑大、台南市新營警分局共組專案小組，發現負責載運鎳生鐵的拖車最可能涉案，歷經跟監、蒐證，掌握今年2月、4月間，彭男集團以這類五鬼搬運手法完成偷竊。

日前警方見時機成熟發動攻堅，一舉逮捕彭男、何男及合作地磅站員工、貨運司機等17人。另在集團成員車上發現地磅干擾器的遙控及經過改裝的GPS裝置，一舉殲滅貴金屬偷竊集團，依遭竊走上百公噸的鎳生鐵市價計算，粗估至少害電纜廠損失2400萬。