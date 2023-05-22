影／騎士行車糾紛拉扯揮拳 網友戲稱：蟻人打浩克

新竹縣竹北市日前發生一起行車糾紛，兩名機車騎士疑似因超車問題發生爭執，其中一名藍衣騎士疑不滿遭超車，在等紅燈時向黑衣騎士嗆聲，甚至氣到伸手強拉對方衣領，還將對方連人帶車推倒並連環出拳攻擊對方，畫面遭網民眾錄下，由於出拳的藍衣騎士身材矮小，壯碩的黑衣騎士雖遭攻擊仍直挺挺站著，整起事件被網友戲稱是「蟻人打浩克」。

警方指出，本案發生地點鄰近派出所，警方發現後立刻趕抵現場制止衝突，並安撫雙方情緒，並將其帶回派出所，雙方互告傷害。