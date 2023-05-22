快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／騎士行車糾紛拉扯揮拳 網友戲稱：蟻人打浩克

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

新竹縣竹北市日前發生一起行車糾紛，兩名機車騎士疑似因超車問題發生爭執，其中一名藍衣騎士疑不滿遭超車，在等紅燈時向黑衣騎士嗆聲，甚至氣到伸手強拉對方衣領，還將對方連人帶車推倒並連環出拳攻擊對方，畫面遭網民眾錄下，由於出拳的藍衣騎士身材矮小，壯碩的黑衣騎士雖遭攻擊仍直挺挺站著，整起事件被網友戲稱是「蟻人打浩克」。

警方指出，本案發生地點鄰近派出所，警方發現後立刻趕抵現場制止衝突，並安撫雙方情緒，並將其帶回派出所，雙方互告傷害。

這起事件發生在18日晚間，民眾拍下ＰＯ上臉書社團「黑色豪門企業」，兩人疑似在超車時互相擋道，才會發生衝突，只見兩人在路口等紅燈時，藍衣騎士咒罵上前，伸手怒拉黑衣騎士的衣服，用力拉扯搖晃後，便將黑衣騎士連人帶車推倒，再連環出拳攻擊對方，而黑衣騎士則直挺挺站著，雙方最後互瞪嗆聲。

這起行車糾紛畫面遭網民眾錄下，由於出拳的藍衣騎士身材矮小，壯碩的黑衣騎士雖遭攻擊仍直挺挺站著，整起事件被網友戲稱是「蟻人打浩克」。記者王駿杰／翻攝自臉書社團黑色豪門企業
這起行車糾紛畫面遭網民眾錄下，由於出拳的藍衣騎士身材矮小，壯碩的黑衣騎士雖遭攻擊仍直挺挺站著，整起事件被網友戲稱是「蟻人打浩克」。記者王駿杰／翻攝自臉書社團黑色豪門企業

新竹

延伸閱讀

超商浩克屏東版！ 車城店員遭利剪刺傷10公分 警獲報追緝

超商浩克遭警棍狂抽…員警遭懲處 警政署說話了

員警暴打超商浩克被記過 張善政說話了

超商浩克引發執法過當 退休警與專家都建議「先這樣做」：可減輕刑責

相關新聞

「小市民」施克德買廣告籲擺脫行人地獄 高市交通局回應了

台灣交通被外媒評為「行人地獄」，今在各大平面媒體頭版廣告，署名「小市民施克德」的民眾要求政府應全力貫徹交通執法；對此，高...

北市混凝土預拌車轉彎翻覆！大量混凝土流滿地 困住違停機車

黃姓司機今天下午1時許駕駛混凝土預拌車，行經台北市重慶北路、酒泉街口，轉彎時疑似車身過重，重心不穩翻覆，混凝土湧出灑滿騎...

宜蘭街頭飛車追逐！通緝犯蛇行超速 撞上分隔島翻覆

宜蘭24歲陳姓男子涉嫌詐欺等罪遭到通緝，昨日下午載友人駛經冬山鄉，看到警車經過，害怕攔查違規左轉闖紅燈逃逸，警車立刻追上...

影／怪風吹落招牌 女機車騎士遭「包覆」重心不穩倒地

40歲曾姓女子今天下午2時許騎機車行經新北市永和區永和路一段84號前，突然刮起一陣強風，將一旁商家招牌吹落，曾女沒閃過，...

「攻擊伯」酒後愛打人管束43次罰不怕 今起警員輪班守著他

基隆市信義區洪姓男子酒後會攻擊他人，令居民感到害怕。警方2年多來依涉犯刑法送辦39件、管束43次，仍無法防止他滋事。從今...

桃園高鐵站6月中旬起新增科技執法 臨停逾3分鐘開罰

桃園市中壢區桃園高鐵站前接送區卻常常違規停車，「我只停3分鐘」「我接送的人正在出站」等理由向執勤員警請求「通融一下」，造...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦