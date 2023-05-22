三重工廠新任廚工第一次煮食 雙臂燒燙傷送醫

新北市三重區頂崁工業區1家膠帶工廠，今天清晨8時許有1名新來的男性廚工，疑似操作瓦斯爐具不當引發氣爆，造成2支手臂約有5%面積受到二度燒燙傷，送往衛福部台北醫院診治。

據了解，54歲楊姓男子是新任廚工，第一次使用工廠的廚房爐具便疑似引發小規模氣爆，造成輕鋼架天花板坍落，其他廚工聽見聲音趕往查看，卻都沒聞到瓦斯味，消防隊趕抵測量瓦斯殘留也都無數值，詳情還需進一步調查。