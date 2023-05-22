三重工廠新任廚工第一次煮食 雙臂燒燙傷送醫
新北市三重區頂崁工業區1家膠帶工廠，今天清晨8時許有1名新來的男性廚工，疑似操作瓦斯爐具不當引發氣爆，造成2支手臂約有5%面積受到二度燒燙傷，送往衛福部台北醫院診治。
據了解，54歲楊姓男子是新任廚工，第一次使用工廠的廚房爐具便疑似引發小規模氣爆，造成輕鋼架天花板坍落，其他廚工聽見聲音趕往查看，卻都沒聞到瓦斯味，消防隊趕抵測量瓦斯殘留也都無數值，詳情還需進一步調查。
新北市消防局第三大隊大隊長陳志德呼籲，使用瓦斯爐具時，場所應隨時保持良好通風習慣，瓦斯器具及皮管平時亦應養成檢修保養及清潔的習慣，並隨時觀察爐具火焰的顏色來判斷瓦斯廚具的燃燒情況，若為紅、黃火，則表示空氣燃燒不完全，正常的情況應為藍火，表示完全燃燒較安全。
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