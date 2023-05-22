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婦人被騙5次損失500萬元 最後以100萬破案原因是這樣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣西螺鎮一名吳姓婦女，在「臉書」觀看投資影片後，受詐騙集團引導，加入LINE群組並下載APP軟體參與投資，過程中陸續於各家銀行匯款或以面交方式投資60萬至3百萬元不等金額共5次，合計投注5百萬元，最後在詐騙集團又要求轉帳時，吳姓婦女向兒子周轉資金，兒子察覺有異報案，最後將計就計再以100萬元成功誘騙逮捕3名車手

據指出，這名受騙婦女無意間在群組看到一些投資影片，就被拐入投資詐騙中，從Line群組對話，這名婦女參加投資專班，在股票投資老師指導下投資，詐騙集團刻意勸她不要投資台積電等股票，獲利太慢，再引她入甕，一騙再騙，她先後投資5次合計達500萬元。

直到最近她資金不足，向兒子調頭寸，兒子發現有異，趕緊報警，警方受理後，取得吳婦同意配合將計就計，由吳女與詐騙集團約定在西螺鎮某便利超商內面交110萬元現金，同時西螺分局員警也已部署優勢警力。

收款的車手昨天下午果然依約定時間到來，並與吳女碰面交易，就在車手與吳女完成面交的當下，埋伏附近的員警一擁而上，將該名車手壓制在地逮捕，隨後調閱相關資料追查，共查獲3名車手，後續西螺警方將持續擴大偵辦，釐清是否尚有其他被害人及涉及組織犯罪。

西螺分局長曾冠螢表示，近來新興的「投資詐欺」相當盛行，多以「穩賺不賠」、「投資報酬高」等標語，吸引加入特定群組或社團後，再透過各種話術引誘，逐步掉入設下的投資陷阱，發現受騙時，往往已損失相當金額，因此提醒若發現有異撥打「165」反詐騙專線或「110」報案。

警方以百萬元假鈔誘騙成功逮捕三名車手。記者蔡維斌／翻攝
警方以百萬元假鈔誘騙成功逮捕三名車手。記者蔡維斌／翻攝
以面交方式成功誘捕車手。蔡維斌／翻攝
以面交方式成功誘捕車手。蔡維斌／翻攝
吳姓婦人在群組中被詐騙高達五百萬元。記者蔡維斌／翻攝
吳姓婦人在群組中被詐騙高達五百萬元。記者蔡維斌／翻攝
警方以百萬元假鈔誘騙成功逮捕三名車手。記者蔡維斌／翻攝
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詐騙集團 車手 兒子

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