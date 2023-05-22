婦人被騙5次損失500萬元 最後以100萬破案原因是這樣

雲林縣西螺鎮一名吳姓婦女，在「臉書」觀看投資影片後，受詐騙集團引導，加入LINE群組並下載APP軟體參與投資，過程中陸續於各家銀行匯款或以面交方式投資60萬至3百萬元不等金額共5次，合計投注5百萬元，最後在詐騙集團又要求轉帳時，吳姓婦女向兒子周轉資金，兒子察覺有異報案，最後將計就計再以100萬元成功誘騙逮捕3名車手。

據指出，這名受騙婦女無意間在群組看到一些投資影片，就被拐入投資詐騙中，從Line群組對話，這名婦女參加投資專班，在股票投資老師指導下投資，詐騙集團刻意勸她不要投資台積電等股票，獲利太慢，再引她入甕，一騙再騙，她先後投資5次合計達500萬元。

直到最近她資金不足，向兒子調頭寸，兒子發現有異，趕緊報警，警方受理後，取得吳婦同意配合將計就計，由吳女與詐騙集團約定在西螺鎮某便利超商內面交110萬元現金，同時西螺分局員警也已部署優勢警力。

收款的車手昨天下午果然依約定時間到來，並與吳女碰面交易，就在車手與吳女完成面交的當下，埋伏附近的員警一擁而上，將該名車手壓制在地逮捕，隨後調閱相關資料追查，共查獲3名車手，後續西螺警方將持續擴大偵辦，釐清是否尚有其他被害人及涉及組織犯罪。