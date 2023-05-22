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七旬嬤血糖低騎機車昏倒 警民張羅波蜜補充糖分助送醫

聯合報／ 記者黃宣翰/台南即時報導

78歲李老太太騎乘機車，在台南市青年路等待紅燈時突然昏倒，剛好遇到警察及廟會遶境隊伍經過，警民合作急忙協助撐傘遮陽，協助送醫。記者黃宣翰／翻攝
78歲李老太太騎乘機車，在台南市青年路等待紅燈時突然昏倒，剛好遇到警察及廟會遶境隊伍經過，警民合作急忙協助撐傘遮陽，協助送醫。記者黃宣翰／翻攝
78歲李老太太昨天中午騎乘機車，行經在台南市青年路等待紅燈時，不敵中午高溫及低血糖突然昏倒，還好遇到警察及廟會遶境隊伍經過，警民合作急忙協助撐傘，給她喝波蜜果菜汁與礦泉水後，協助送醫。

據了解，李姓阿嬤前往青年路東菜市場買粽子及食材，要回家張羅家人的午餐，騎機車行經民權路與城隍街口停等紅燈時，突然倒下躺在地上，剛好遇上台南三州會祈福遶境活動，信徒前往民權路上的東嶽殿參香。

遶境民眾和警員見狀上前協助，撥打119叫救護車，警方提供礦泉水，再問阿嬤是否有血糖問題，阿嬤虛弱的點點頭，市警二分局交通組女巡官薛宇庭問，「附近的人有沒有糖果？」廟會人員接著說：「啊！我們補給車應該有！」拿了波蜜果菜汁，先給阿嬤補充糖分。路旁東嶽殿廟方執事人員也拿出陽傘幫阿嬤遮陽。

員警除協助阿嬤就醫外，並急叩通知阿嬤的家屬，還好在所有人的努力下，她逐漸恢復意識，並由救護員載往醫院檢查後無大礙。

對於警察、消防人員及東嶽殿廟方人員、台南三州會等民眾的幫忙，李姓阿嬤與家屬表示，非常感謝大家， 讓家在第一時間獲得警察、消防人員與民眾的照顧、送醫。

78歲李老太太騎乘機車，在台南市青年路等待紅燈時突然昏倒，剛好遇到警察及廟會遶境隊伍經過，警民合作急忙協助撐傘遮陽，協助送醫。記者黃宣翰／翻攝
78歲李老太太騎乘機車，在台南市青年路等待紅燈時突然昏倒，剛好遇到警察及廟會遶境隊伍經過，警民合作急忙協助撐傘遮陽，協助送醫。記者黃宣翰／翻攝

阿嬤 警察 遶境

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