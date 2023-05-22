桃園男偷工地零錢3755元 誤觸警報器狂奔逃不過警察

桃園邱姓男子觀音工地行竊誤觸警報器，警方當場逮捕及查獲偷竊零錢工具。圖／警方提供 桃園市39歲邱姓男子昨天趁假日潛入觀音區保障二路一處工地福利社行竊，他十分小心仍誤觸警報器，保全人員得知向警方報案，大園警方火速趕到，當場逮捕邱男，查獲作案工具及偷竊零錢3755元，狂奔逃跑仍落網，警方今天上午將他依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大園警方表示，滿頭花白的邱姓男子昨天趁假日潛入觀音區保障二路的一處工地福利社，撬開門鎖及抽屜偷竊屋內現金，一不小心誤觸警報器響起，工地保全人員立即報警求援，員警趕到發現邱男身穿黑色衣褲、頭戴帽子在工地，一見員警立即拔腿狂奔，跑不到30公尺就被員警追上壓制逮捕，他偷來的零錢散落一地，警方清查總共偷竊得手3755元。