又是酒駕惹禍 大學生自撞斷路燈遭法辦
23歲洪姓大四男學生前天下午涉嫌酒後駕車肇事，他駕車行經台南市東區裕農路668巷內，自撞路旁電線桿和太陽能路燈，太陽能路燈整個被撞斷，洪胸部擦挫傷，警詢後依公共危險罪嫌法辦。
警方調查，洪姓男子於5月20日下午4點多，駕駛白色轎車由南向北行駛於裕農路668巷時，自撞電線桿和太陽能路燈，洪送醫治療並發現有酒駕情事。據了解，洪酒測值每毫升零點23毫克。
車禍發生時，發出巨大聲響，附近民眾聽到聲音連忙外出察看，才知道是發生酒後自撞車禍。警方說，電線桿及路燈受損，都有通報台電等相關單位，直接向當事人求償。
警方說，汽機車駕駛人如肇事（含自撞），吐氣值經酒測含酒精濃度達每公升0.15毫克以上，依刑法第185-3條第1項第2款規定，依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦，另依道交條例第35條掣單舉發移請監理機關調扣（銷）駕照。呼籲民眾飲酒勿開車，以維行車安全，保護自己，也保護他人。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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