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影／心儀女生與前男友夜遊 17歲少年撂10人追到淡水砍他

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

基隆市1名吳姓少年今天凌晨發現自己正在追求的女生，正和張姓前任男友在新北市淡水夜遊賞景，醋勁大發找了10個人直接開車衝到淡水漁人碼頭，亮刀追砍張男造成臀部2處刀傷，警方趕抵逮捕其中8人，吳姓少年等3人在逃。

據了解，17歲吳姓少年發現自己心儀的19歲林姓女子，IG限時動態顯示正在淡水漁人碼頭遊玩，便打電話詢問她跟誰去，得知林女和姊姊、2名男生同遊，其中1名20歲張姓男子是她的前任男友。

吳姓少年醋勁大發找人助陣，共11人分乘3輛車從基隆出發，凌晨4時許趕抵淡水漁人碼頭，在情人橋下木棧道旁持刀追砍張男造成臀部刀傷，眾人隨即駕車逃離現場。

警方獲報出動快打部隊趕赴，攔到其中2輛車共8人，車上查扣1把西瓜刀、1把開山刀及1把伸縮刀，吳姓少年和另2人共乘1車逃離。落網的8人推稱只有在逃的3人動手，警方已著手展開追緝，全案依傷害、妨害秩序罪嫌偵辦。臀部被砍傷的張男送醫縫合沒有大礙。

【中央社／新北22日電】

新北淡水漁人碼頭今天發生砍人案，1名少年因不滿心儀對象與張姓前男友等友人出遊，涉撂人到場持刀砍張男，導致張男屁股2處刀傷；警方已鎖定少年等3名嫌犯身分，將追緝到案。

新北市警察局淡水分局今天凌晨4時許獲報，淡水漁人碼頭情人橋下發生糾紛，員警趕抵現場後，發現20歲張男受刀傷，立刻協助送醫，並在周邊攔查涉案8人。

警方初步了解，涉案的17歲少年正在追求林女，林女與8名朋友今天一起到漁人碼頭附近遊玩，其中林女的張姓前男友也在場，少年得知後醋勁大發，從基隆找了11個朋友開車到漁人碼頭堵人。

一行人到場後，少年及另2名男子分別拿西瓜刀、開山刀及伸縮刀砍張男，導致張男屁股有2處刀傷；警方到場時，持刀攻擊的3人已逃逸，警方目前已鎖定嫌犯身分，將追緝到案，全案朝妨害秩序與傷害罪偵辦。

吳姓少年撂了10個人從基隆趕到淡水漁人碼頭，持刀追砍張姓男子。記者林昭彰／翻攝
吳姓少年撂了10個人從基隆趕到淡水漁人碼頭，持刀追砍張姓男子。記者林昭彰／翻攝
警方攔到2輛車共8人，車上查扣1把西瓜刀、1把開山刀及1把伸縮刀。記者林昭彰／翻攝
警方攔到2輛車共8人，車上查扣1把西瓜刀、1把開山刀及1把伸縮刀。記者林昭彰／翻攝
警方攔到2車8人，全部推稱只有在逃的3人動手砍人。記者林昭彰／翻攝
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漁人碼頭 淡水

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