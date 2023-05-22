台南四草大橋驚傳男子墜落 消防、海巡人員搜救

台南市患有思覺失調方面疾病的中年男子，昨天上午9點多從醫院請假回家後外出，家人一直聯繫不上他昨晚間向警方報案失蹤協尋；警方調閱監視器發現他昨天下午約2點30分，從安平四草大橋墜落，消防人員今晚動員救生艇到鹽水溪搜尋，直到昨晚10點無所獲，經家屬同意，今天上午再搜救。

據了解，這名40多歲中年男子21日上午離開醫院回家後，下午跟家人說要到台南市某警局派出所拿取司法文書，男子就自行騎機車外出，後來，家人不見男子回家、也一直聯絡不上人，急著向警方報案協尋，並擔心他有輕生念頭。該警所也進一步了解、確認今天白天時間沒有看到他到派出所拿司法文書。

警方根據男子騎乘的機車車牌資料，追查其行蹤，後來在安平四草大橋上發現男子騎乘的機車，但不見男子人影。員警調閱四草大橋附近監視器，看到男子在昨天下午2點30分從橋上墜落水裡。

台南市消防局於昨天晚間8點30分接獲通報後，派出大批救生人員與救生艇從鹽水溪河岸下水、漏夜搜救。海巡署岸巡人員也與警、消人員分頭在鹽水溪南、北側沿岸尋找男子的身影。直到昨晚10點無所獲，經家屬同意今天上午8點30分再搜救。