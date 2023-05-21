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黑煙狂竄！高雄透天民宅起火1男嗆傷 客廳付之一炬
高雄市前鎮區鎮東一街一處透天民宅，今晚8時46分許突傳火警，濃濃黑煙從一樓鐵捲門竄出，消防局出動13車26人馳援，在現場佈水線搶救，並救下一名被輕微嗆傷的中年男子，火勢於40分鐘撲滅後，1樓客廳付之一炬，詳細起火原因由消防鑑識人員調查。
警消指出，位於前鎮區鎮東一街278巷的透天民宅，今晚8時46分許，一樓突然起火，火煙從密閉的鐵捲門向上竄燒，附近鄰居紛紛從家門逃出，轄區前鎮警分局警方獲報，拉起封鎖線。
消防局獲報，派出13車26人前往現場救援，抵達後，佈水線射水搶救，同時間，消防員救下一名年約47歲的張姓男子，張男意識清醒，輕微嗆傷，送醫後無大礙。另一名年約80歲的鄭姓老翁自行脫困，所幸未受傷。
火勢於9時25分許，順利被撲滅，民宅起火點的1樓客廳已付之一炬，詳細起火原因由消防鑑識人員調查釐清。
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