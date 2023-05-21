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疑回收鋰電池自燃 台南市北區資源回收場失火

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區海安路三段某資源回收場，今晚6點多發生火災後，冒出熊熊火光和大量濃煙。消防分隊接獲民眾報案到達現場出水滅火，火勢約在20分鐘控制。消防人員說，天氣炎熱，起火原因可能是回收跑步機鋰電池自燃後引燃其他雜物，先將仍在漏電鋰電池移至空地後，再放到水桶中浸泡澆熄。

「北區海安路三段某資源回收場失火，有火光，快來滅火。」台南市消防局救災救護指揮中心，今晚6點35分接獲民眾報案，資源回收場失，中心派出和緯、安南及中正等分隊及第六大隊人車到場搶救。

消防人員到場後，拉水線出水滅火，火勢約在20分鐘控制，沒有人受傷。第六大隊大隊長邱淵明說，今天天氣炎熱，起火原因可能是回收跑步機鋰電池自燃後引燃其他雜物，已先將鋰電池移至空地安全處理後，再放到水桶中澆熄。消防局說，起火真正原因待火災調查科人員鑑定查明。

邱淵明表示，回收鋰電池如天氣溫度太高會自燃，建議業者如有回收鋰電池，最好埋在土堆中，並和其他回收雜物分開，同備妥儲水桶，萬一鋰電池自燃，將水灌入土堆中可滅火。

台南市北區海安路三段某資源回收場失火，消防人員出水滅火。 記者黃宣翰／翻攝
台南市北區海安路三段某資源回收場失火，消防人員出水滅火。 記者黃宣翰／翻攝
台南市北區海安路三段某資源回收場，今晚6點多發生火災，冒出火光和大量濃煙。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區海安路三段某資源回收場，今晚6點多發生火災，冒出火光和大量濃煙。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區海安路三段某資源回收場失火，可能是回收跑步機鋰電池自燃後，引燃其他雜物引起。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區海安路三段某資源回收場失火，可能是回收跑步機鋰電池自燃後，引燃其他雜物引起。記者黃宣翰／翻攝

資源回收 台南

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