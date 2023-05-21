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龍洞攀岩自3公尺高度墜落 男腰椎和骨盆疼痛送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

楊姓男子今天下午在東北角龍洞攀岩場攀岩時，在約3公尺高度跌落地面受傷。消防人員到場救護，楊男意識清楚，腰椎跟骨盆疼痛。消防人員以擔架將他抬回步道，再由救護車送醫。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4點28分接獲報案，有人在龍洞攀岩場「後門」位置墜落，需要救援。

消防局出動金山中隊、雙溪、貢寮及瑞芳分隊，共14車26人前往救援，下午5點20分到達現場。年約40歲楊男表示腰椎跟骨盆疼痛，難以起身。消防人員將他固定在擔架上，再合力搬運回步道，前往停車場由救護車送往基隆長庚醫院治療。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，攀岩是充滿挑戰性的運動，同時具較高的危險，如果未能正確掌握技巧與安全知識，容易導致傷亡事故發生。提醒民眾攀岩前必須熟悉自己的身體狀況和能力， 確保有正確的技術水平及對應的運動設備，同時要了解攀爬路線、所需時間等其他相關信息，避免發生意外。

楊姓男子今天下午在東北角龍洞攀岩場攀岩時，跌落地面受傷。消防人員用擔架將他抬回步道，再由救護車送醫。記者邱瑞杰／翻攝
楊姓男子今天下午在東北角龍洞攀岩場攀岩時，跌落地面受傷。消防人員用擔架將他抬回步道，再由救護車送醫。記者邱瑞杰／翻攝
楊姓男子今天下午在東北角龍洞攀岩場攀岩時，跌落地面受傷。消防人員用擔架將他抬回步道，再由救護車送醫。記者邱瑞杰／翻攝
楊姓男子今天下午在東北角龍洞攀岩場攀岩時，跌落地面受傷。消防人員用擔架將他抬回步道，再由救護車送醫。記者邱瑞杰／翻攝

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