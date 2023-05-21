夫常「掏槍」當面把玩...妻覺噁心訴離 南投地院1原因駁回

中部一對消防夫妻，妻控丈夫曾買春，若她不願行房就當她面「掏槍」把玩，還曾揚言想找別人生，使她覺得噁心，訴請離婚；夫向法官解釋，因公致腰傷損自信，怕不舉才先「掏槍」備戰，也想說是情趣，未料令妻子不適，僅是房事溝通不良，不願離婚。南投地院認為，未達重大不可回復破綻程度，判2人不准離。

判決書指出，這對夫妻分別在中部地區的消防分隊服務，兩人結婚3年多，丈夫在2021年因職務訓練導致椎弓斷裂，妻子控訴丈夫在同年4月自揭去買春，聲稱是為要證明先前未能行房，係因腰傷影響自信，並非同性戀者才去買春，她難以接受，但念在夫妻一場，且他積極檢查並尋求心理諮商，才繼續與他共同生活。

只是，丈夫之後時不時要求行房，若妻子不從，就當她面前「掏槍」把玩生殖器，並責怪她拒絕，甚至脫口想跟別人生小孩等語，脫序行為令其妻感到噁心，她因此在2021年11月搬回娘家，並提出離婚要求，但丈夫一再拒絕協議離婚，妻子認為，兩人分居至今，隔閡愈劇，夫妻關係早已有名無實，向法院訴請離婚。

該男子則向法官解釋，他因嚴重腰傷、工作勤務及經濟壓力等產生部分急性壓力症狀，加上家長催促生孩子，影響夫妻間相處，他為此去接受心理諮商，並依妻子建議讓兩人暫時分開，答應讓她先搬回娘家住，不料她卻提出離婚，但他從未有離婚念頭，並仍深愛對方，盼雙方解開誤解，待她氣消後搬回家。

而他想藉由生育小孩，讓夫妻感情增溫，但因嚴重腰傷影響信心，怕行房時不舉影響房事，希望在行房前保持良好狀態，才會預先「掏槍」測試生殖器勃起功能，他想說兩人是夫妻，就像有些夫妻會一起看情色片自慰，應該是種情趣，以為對方是允許的，未料卻被當成脫序行為，造成妻子陰影不適，他感到很抱歉。

該男子也強調，與妻子之間是夫妻間房事、生育價值觀念溝通不良，而他不想離婚，急性壓力症狀也已治療完畢，甚至自行透過婚姻諮商設法幫兩造挽回婚姻，

他有絕對信心能實行要照顧對方的承諾；而兩人分居期間，他定期傳訊關心妻子，也時常去她娘家探望岳父母，且互動頻繁良好，長輩也希望協助夫妻倆重新相處。

南投地院法官認為，買春一事，原告當時不爭執，不得再以該事由訴離，且其夫已試圖尋求解決方法，並持續前往原告娘家與其父母互動，對兩人婚姻關係積極改變及付出努力。而夫妻性格和價值觀念有差異，產生爭執摩擦，應共謀解決之道，依兩造事證認定，兩人關係未達重大不可回復破綻程度，因此駁回離婚之訴。