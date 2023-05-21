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女山友登屏風山突高山症 警送氧氣瓶救援及時吊掛送醫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

一支5人登山隊攀登花蓮縣秀林鄉屏風山，其中24歲蔡姓女子疑似有高山症，隊友向消防隊求援。新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁今天凌晨帶著氧氣瓶連夜上山，及時支援，空勤直升機在上午吊掛成功，患者送慈濟醫院治療，無生命危險。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊表示，花蓮縣秀林鄉屏風山避難山屋東側溪床，一名蔡姓山友突感到胸悶、心悸、呼吸困難等，疑高山症發作，今天上午立即派遣花蓮駐地黑鷹直升機執行救援，在9時26分完成傷患吊掛作業。

花蓮縣消防局表示，蔡女反應呼吸會胸痛、吸氣刺痛及壓迫到胸口，剛開始頭痛、吸不太到氣，還有嘔吐，研判是高山症狀，先用山屋內的加壓艙（PAC）設備急救，並立即組成8人救援小組趕往救援。

合歡派出所副所長阮漢魁連夜攜帶氧氣隨身瓶9瓶、鋁箔保溫毯上山，清晨4時25分到達現場。消防局指出，此次山域事故結合消防局、合歡所、太管處及空勤總隊陸空協力完成任務，及時讓高山症患者得到最好的救治。

消防局指出，加壓艙設備用於緩解急性高山症、高海拔腦水腫、高海拔肺水腫等，因高山環境而引起的身體不適症狀，台灣各大山屋幾乎都有存放。患者只需躺入攜帶型加壓艙裡，而操作者利用腳踩幫浦充氣，增加艙內的壓力，讓病患恢復血氧量，緩解因高海拔造成的身體症狀。

蔡姓女子攀登花蓮屏風山疑罹高山症，先用山屋內的加壓艙急救。圖／花蓮縣消防局提供
蔡姓女子攀登花蓮屏風山疑罹高山症，先用山屋內的加壓艙急救。圖／花蓮縣消防局提供
蔡姓女子攀登屏風山疑有高山症，先用山屋內的加壓艙設備急救，今天由空勤直升機救援送醫。圖／空勤總隊花蓮駐地勤務一大隊提供
蔡姓女子攀登屏風山疑有高山症，先用山屋內的加壓艙設備急救，今天由空勤直升機救援送醫。圖／空勤總隊花蓮駐地勤務一大隊提供

高山症 花蓮 患者 山友

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