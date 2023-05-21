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桃園夫妻狗兒子走失焦急一夜 狗兒警所玩耍夫妻白擔心

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市63歲蔡姓男子與妻子飼養13年的一隻紅貴賓犬，前天下午跑出屋外閒逛「失聯」未回，蔡男夫妻尋找一天一夜沒有著落，心情十分焦急，昨天求助警方「尋犬」，不料該隻寵物犬已被路人撿到報警，正被警察餵食玩耍，蔡男獲報急忙領回感謝，並說白白擔心一夜。

警方表示，家住龜山區坪頂派出所附近的蔡男夫妻，飼養一隻紅貴賓寵物犬作伴至今13年，夫妻兩人視為狗兒子，十分疼愛，該犬前天下午跑出屋外不見，蔡男夫妻發現遍尋不見，擔心小狗被抱走，一夜焦急等候不著，只好求助警方。

坪頂派出所警員受理報案時，發現一名路人剛剛拾獲送來的一紅貴賓犬，與蔡男夫很描述小狗特徵相似，該隻紅貴賓犬正由員警抱著餵食，吃得津津有味，蔡男聞訊衝到該派出所，抱回狗兒子，向警員頻頻點頭感謝，並說小狗不見自己白白擔心一夜。

蔡男飼養13年的紅貴賓犬走失十分擔心焦急，警察協助尋回，抱著愛不釋手。圖／警方提供
蔡男飼養13年的紅貴賓犬走失十分擔心焦急，警察協助尋回，抱著愛不釋手。圖／警方提供
蔡男飼養13年的紅貴賓犬走失十分擔心焦急，警察協助尋回，抱著愛不釋手。圖／警方提供
蔡男飼養13年的紅貴賓犬走失十分擔心焦急，警察協助尋回，抱著愛不釋手。圖／警方提供

貴賓 寵物

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