快訊

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

北市男謊報身分被回「長不一樣」 下秒軟掉：算了 直接報一報

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓男子身背通緝在身，日前開車將轎車違停路口等朋友，警方巡邏發覺有異上前盤查，他一時驚慌，謊報友人身分企圖瞞天過海，員警仔細端詳，認定照片樣貌不太一樣，準備依法帶回派出所查證身分，孰料他突然「軟掉」，吐出一句「算了，直接報一報」，索性報出真實身分，警詢後依法逮捕解送歸案。

文山第二分局萬盛派出所29日凌晨3點多執行巡邏勤務，發現林男（22歲）轎車違停文山區汀州路口趨前盤查，警問他身分證字號，林男回說沒有背也沒有帶，警再問有沒有駕照？林稱沒有，還直說「直接開我單沒關係，車子是我朋友的」。

警方認定有異，直問「你叫什麼名字、生日什麼時候」，用小電腦搜尋，發現照片樣貌跟他講的姓名不一樣，直言「我覺得不太像 」，另一名警員認真端詳後，也說「對，不一樣」。

警方知悉他沒帶身分證、也沒有背，又疑似謊報他人身分，對林男說要依警職法帶回派出所查證身分，林男見「紙包不住火」，突然心態放軟稱「算了，直接報一報」，這才交代真實姓名、身分證字號，果然是詐欺通緝犯，警詢後依法逮捕解送歸案，違規部分事後依法開罰。

林姓男子日前謊報他人身分企圖盤天過海，孰料警方仔細看照片樣貌認定「不太一樣」，當場戳破。記者翁至成／翻攝
林姓男子日前謊報他人身分企圖盤天過海，孰料警方仔細看照片樣貌認定「不太一樣」，當場戳破。記者翁至成／翻攝

身分證 通緝

延伸閱讀

北市本周聯合徵才釋995職缺 唐吉訶德南港展店開缺71人

北市客庄生活館未驗收就開幕 政風處證實違法

義務役延長1年明年上路 北市兵役局：12月初會公布首梯流路

520表愛意走訪北投大稻埕 北市56家旅宿推平日最低32折

相關新聞

祝融今晚來攪局 澎湖傍晚突發2起餐廳火警冒濃煙火光

澎湖馬公市今天下午接近6時許，文光街一家連鎖火鍋店廚房突然冒出濃煙火光，警消獲報後緊急到場布線注水灌救，怎料，這場餐廳火...

疑回收鋰電池自燃 台南市北區資源回收場失火

台南市北區海安路三段某資源回收場，今晚6點多發生火災後，冒出熊熊火光和大量濃煙。消防分隊接獲民眾報案到達現場出水滅火，火...

20萬債務喬不攏！大清早當街毆人 5嫌落網

新北市汐止區樟樹一路某社區，今早7時許發生劇烈爭吵聲響，民眾見狀報案，汐止警分局社后派出所獲報趕抵，現場僅剩王姓被害人在...

龍洞攀岩自3公尺高度墜落 男腰椎和骨盆疼痛送醫

楊姓男子今天下午在東北角龍洞攀岩場攀岩時，在約3公尺高度跌落地面受傷。消防人員到場救護，楊男意識清楚，腰椎跟骨盆疼痛。消...

夫常「掏槍」當面把玩...妻覺噁心訴離 南投地院1原因駁回

中部一對消防夫妻，妻控丈夫曾買春，若她不願行房就當她面「掏槍」把玩，還曾揚言想找別人生，使她覺得噁心，訴請離婚；夫向法官...

家長騎車三貼...後座幼童還沒戴安全帽 駕駛欲提醒遭男童「比中指」

台中市后里區一名家長今天騎機車載二名幼童，後方轎車駕駛看到三貼違規，幼童也沒戴安全帽，駕駛想提醒家長注意幼童安全，行車記...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦