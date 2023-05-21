北市男謊報身分被回「長不一樣」 下秒軟掉：算了 直接報一報

林姓男子身背通緝在身，日前開車將轎車違停路口等朋友，警方巡邏發覺有異上前盤查，他一時驚慌，謊報友人身分企圖瞞天過海，員警仔細端詳，認定照片樣貌不太一樣，準備依法帶回派出所查證身分，孰料他突然「軟掉」，吐出一句「算了，直接報一報」，索性報出真實身分，警詢後依法逮捕解送歸案。

文山第二分局萬盛派出所29日凌晨3點多執行巡邏勤務，發現林男（22歲）轎車違停文山區汀州路口趨前盤查，警問他身分證字號，林男回說沒有背也沒有帶，警再問有沒有駕照？林稱沒有，還直說「直接開我單沒關係，車子是我朋友的」。

警方認定有異，直問「你叫什麼名字、生日什麼時候」，用小電腦搜尋，發現照片樣貌跟他講的姓名不一樣，直言「我覺得不太像 」，另一名警員認真端詳後，也說「對，不一樣」。