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lalamove叫貨車來廂型車 雙方認知差異爆衝突互告恐嚇

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市大同區一間玩具店老闆，指控日前使用物流lalamove，叫一輛1.75頓的貨車載送餐椅等貨物，不料司機卻駕駛廂型車到場，過程中還獅子大開口加價1千元。雙方發生爭執疑爆發口角衝突，互控恐嚇、傷害等罪，全案依法函送法辦。

警方指出，5月18日1時許，獲報北市鄭州路上有貨物平台和消費者糾紛，到場後了解雙方因「重量上限及收費認知」有所差異，載運過程中發生衝突，雙方至派出所互控恐嚇、傷害、毀損及妨害名譽等告訴。

玩具店老闆指控，他使用lalamove叫貨車1.75頓的貨車、收費478元，用來載運餐桌椅，司機卻和自稱妻子的人，同坐廂型車抵達現場載貨，過程中開口加價1千元。他認為不合理，決定當場不讓司機載貨，請他搬貨物下車、離開，雙方爆發衝突。

司機稱，他的車子符合標準，但貨物體積太大，建議玩具店老闆者取消訂單，他私下還是可以幫忙載貨。

建成派出所指出，全案依規定受理後，積極調閱監視器，已通知雙方到案說明，雙方互控恐嚇、傷害、毀損及妨害名譽，訊後函送法辦。大同分局呼籲，民眾遇類案件應依平台正當管道反應，切勿意氣用事。

消費者與與司機雙方因認知差異，當街發生衝突。記者蕭雅娟／翻攝
消費者與與司機雙方因認知差異，當街發生衝突。記者蕭雅娟／翻攝

老闆 恐嚇 妨害名譽

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