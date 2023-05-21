賓士男嫌單車伯騎太慢亮刀揮拳 她怕鬧人命急將刀取走

陳姓男子今天上午9時許，騎單車行經高雄前鎮區公正路，後方賓士車主張姓男子，嫌陳騎太慢，按喇叭示意，陳嚇到停下不動，張持西瓜刀下車理論，和陳起口角，竟揮拳爆打陳，張的女友人生怕鬧出人命，趁隙將刀取走，警方查出是行車糾紛所致，將依傷害、恐嚇等罪送辦。

警方調查，65歲的陳姓男子今天上午近9時許，騎單車行經前鎮區崗山中街與公正路口，陳因年紀大了，騎車速度緩慢，當時後方賓士車駕駛張姓男子（45歲），欲臨停前方不遠處的早餐店吃早餐，朝陳按喇叭示意。

陳當下被喇叭聲嚇到，停在賓士車前方不動，惹怒張男；張下車後，從後車廂取出一把西瓜刀，和陳理論，雙方一言不合，張放下西瓜刀，揮拳朝陳相向，張男車上的女友人見狀，生怕會鬧出人命，趁2人扭打之際，將刀先行取走。

張當街打陳的過程，被民眾拍下PO上網路社群，警方9時13分接獲報案，隨即派遣瑞隆派出所線上警網到場，但抵達現場，未發現當事人，訪查周邊商家說法，並調閱監視器，以車追人，查出陳、張2人身分。