快訊

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

賓士男嫌單車伯騎太慢亮刀揮拳 她怕鬧人命急將刀取走

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子今天上午9時許，騎單車行經高雄前鎮區公正路，後方賓士車主張姓男子，嫌陳騎太慢，按喇叭示意，陳嚇到停下不動，張持西瓜刀下車理論，和陳起口角，竟揮拳爆打陳，張的女友人生怕鬧出人命，趁隙將刀取走，警方查出是行車糾紛所致，將依傷害、恐嚇等罪送辦。

警方調查，65歲的陳姓男子今天上午近9時許，騎單車行經前鎮區崗山中街與公正路口，陳因年紀大了，騎車速度緩慢，當時後方賓士車駕駛張姓男子（45歲），欲臨停前方不遠處的早餐店吃早餐，朝陳按喇叭示意。

陳當下被喇叭聲嚇到，停在賓士車前方不動，惹怒張男；張下車後，從後車廂取出一把西瓜刀，和陳理論，雙方一言不合，張放下西瓜刀，揮拳朝陳相向，張男車上的女友人見狀，生怕會鬧出人命，趁2人扭打之際，將刀先行取走。

張當街打陳的過程，被民眾拍下PO上網路社群，警方9時13分接獲報案，隨即派遣瑞隆派出所線上警網到場，但抵達現場，未發現當事人，訪查周邊商家說法，並調閱監視器，以車追人，查出陳、張2人身分。

警方將張男帶回了解事發經過，因雙方互控傷害，警詢後將依傷害、恐嚇等罪嫌函送高雄地檢署偵辦，另駕駛人違規部分將依法舉發。

駕駛賓士的張姓男子，今天上午行經高雄前鎮區公正路，嫌前方騎單車的陳姓男子騎太慢，下車持西瓜刀理論，竟朝陳揮拳相向。圖／取自社群「記者爆料網」
駕駛賓士的張姓男子，今天上午行經高雄前鎮區公正路，嫌前方騎單車的陳姓男子騎太慢，下車持西瓜刀理論，竟朝陳揮拳相向。圖／取自社群「記者爆料網」
駕駛賓士的張姓男子，今天上午行經高雄前鎮區公正路，嫌前方騎單車的陳姓男子騎太慢，下車持西瓜刀理論，又朝陳揮拳相向，張的女友人怕鬧人命急將刀取走。圖／取自社群「記者爆料網」
駕駛賓士的張姓男子，今天上午行經高雄前鎮區公正路，嫌前方騎單車的陳姓男子騎太慢，下車持西瓜刀理論，又朝陳揮拳相向，張的女友人怕鬧人命急將刀取走。圖／取自社群「記者爆料網」
駕駛賓士的張姓男子，今天上午行經高雄前鎮區公正路，嫌前方騎單車的陳姓男子騎太慢，下車持西瓜刀理論，又朝陳揮拳相向，張的女友人怕鬧人命急將刀取走。圖／取自社群「記者爆料網」
駕駛賓士的張姓男子，今天上午行經高雄前鎮區公正路，嫌前方騎單車的陳姓男子騎太慢，下車持西瓜刀理論，又朝陳揮拳相向，張的女友人怕鬧人命急將刀取走。圖／取自社群「記者爆料網」
駕駛賓士的張姓男子，今天上午行經高雄前鎮區公正路，嫌前方騎單車的陳姓男子騎太慢，按喇叭催促，下車持西瓜刀理論，又朝陳揮拳相向。記者石秀華／翻攝
駕駛賓士的張姓男子，今天上午行經高雄前鎮區公正路，嫌前方騎單車的陳姓男子騎太慢，按喇叭催促，下車持西瓜刀理論，又朝陳揮拳相向。記者石秀華／翻攝

西瓜 早餐店 單車

延伸閱讀

YouBike 2.0進駐大鵬灣 單車出租業者樂見餅做大

賓士撞賓士！八點檔男星遭女駕駛追撞「安全氣囊爆開」

桃園中年男酒駕撞路邊轎車身亡 賓士男涉違停將移送

砸下超過1700億台幣在法國建電池超級工廠！輝能科技是如何吸引賓士、浦項、VinFast投資？

相關新聞

祝融今晚來攪局 澎湖傍晚突發2起餐廳火警冒濃煙火光

澎湖馬公市今天下午接近6時許，文光街一家連鎖火鍋店廚房突然冒出濃煙火光，警消獲報後緊急到場布線注水灌救，怎料，這場餐廳火...

疑回收鋰電池自燃 台南市北區資源回收場失火

台南市北區海安路三段某資源回收場，今晚6點多發生火災後，冒出熊熊火光和大量濃煙。消防分隊接獲民眾報案到達現場出水滅火，火...

20萬債務喬不攏！大清早當街毆人 5嫌落網

新北市汐止區樟樹一路某社區，今早7時許發生劇烈爭吵聲響，民眾見狀報案，汐止警分局社后派出所獲報趕抵，現場僅剩王姓被害人在...

龍洞攀岩自3公尺高度墜落 男腰椎和骨盆疼痛送醫

楊姓男子今天下午在東北角龍洞攀岩場攀岩時，在約3公尺高度跌落地面受傷。消防人員到場救護，楊男意識清楚，腰椎跟骨盆疼痛。消...

夫常「掏槍」當面把玩...妻覺噁心訴離 南投地院1原因駁回

中部一對消防夫妻，妻控丈夫曾買春，若她不願行房就當她面「掏槍」把玩，還曾揚言想找別人生，使她覺得噁心，訴請離婚；夫向法官...

家長騎車三貼...後座幼童還沒戴安全帽 駕駛欲提醒遭男童「比中指」

台中市后里區一名家長今天騎機車載二名幼童，後方轎車駕駛看到三貼違規，幼童也沒戴安全帽，駕駛想提醒家長注意幼童安全，行車記...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦