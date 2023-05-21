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男子宜蘭旅遊脫團看澳花瀑布失蹤 今早出動潛水員、空拍機

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

新北市66歲游姓男子隨團到宜蘭旅遊，昨日下午到南澳鄉澳花瀑布，脫團看瀑布，便消失無蹤，消防局獲報後出動6個大隊、分隊，直到晚上仍未找到，今早7時繼續派4大隊、分隊搜救，出動13名搜救人員，並協請潛水員、出動空拍機，截至中午12時仍在搜救中。

游男妻子表示，她與先生參加旅行團共38人，20日上午8時從台北出發到澳花瀑布步道健行。據了解，游男想去看第一層瀑布，脫隊獨自前往，下午1時許仍未歸隊，妻子1時47分報案，宜縣消防局出動特搜大隊、第二大隊、南澳分隊、礁溪分隊、觀音分隊、馬賽分隊，下午2時半許抵達現場。

消防隊出動空拍機協助搜救，至昨日晚上9時仍未發現游男，天色已晚，與游男妻子協調後暫緩搜救，今早7時繼續，除派遣7車13人，義消攜帶空拍機，還協請噶瑪蘭救援協會出動3名潛水人員，兵分3路，1組搜索溪谷，1組從失蹤位置附近擴大搜尋，另1組潛水人員負責水下搜救。

截至中午12時許，消防人員仍在持續搜救中。

游姓男子遊宜蘭澳花瀑布失蹤，今早消防局協請潛水員、出動空拍機搜救。記者陳敬丰／翻攝
游姓男子遊宜蘭澳花瀑布失蹤，今早消防局協請潛水員、出動空拍機搜救。記者陳敬丰／翻攝
游姓男子昨日在澳花瀑布失蹤，宜縣消防局今早協請潛水人員搜索。圖／宜蘭縣消防局提供
游姓男子昨日在澳花瀑布失蹤，宜縣消防局今早協請潛水人員搜索。圖／宜蘭縣消防局提供

空拍機 南澳

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