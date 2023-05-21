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小型消防車也行！ 官田消防改良專利消防水袋收捲機

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市消防局官田分隊2年前研發具清洗功能的消防水帶收捲機且獲得專利，考量機器笨重攜帶不便，今年進一步將消防水帶收捲機和小型水箱車結合，未來也希望能廣泛使用，減輕基層消防隊員負擔，讓基層消防救災更有效率。

官田消防分隊前年發表全台首創消防水帶清洗收捲機，可以快速清洗及收捲災後為數眾多的髒汙水帶，為消防工作帶來更多便利及效率。當時消防局也同步推廣至各分隊。

不過消防員也發現出勤時，有時救災現場是狹小巷道、產業道路，大型消防車無法進入，得改派小型消防車，救災使用後的髒汙水帶仍需帶回分隊或拖拉至掛有清洗收捲機的消防車輛才能除汙清洗。

為此官田消防分隊小隊長陳至坤與隊員林建豪、張耀仁、曾建興分工合作，大家發揮專長，將水帶清洗收捲機與小型水箱車結合，在現場救災時，水帶可就近在消防車旁清洗，無須再拖拉至大馬路或載回分隊，提升清洗水帶工作效率。

官田消防改良專利消防水袋收捲機，救災更有效率。記者謝進盛／翻攝
官田消防改良專利消防水袋收捲機，救災更有效率。記者謝進盛／翻攝
官田消防改良專利消防水袋收捲機，救災更有效率。記者謝進盛／翻攝
官田消防改良專利消防水袋收捲機，救災更有效率。記者謝進盛／翻攝
官田消防改良專利消防水袋收捲機，救災更有效率。記者謝進盛／翻攝
官田消防改良專利消防水袋收捲機，救災更有效率。記者謝進盛／翻攝

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