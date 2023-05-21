影／親筆信感謝警察幫忙 蘆洲低收嬤：希望我發票中獎

新北市1名68歲馮姓獨居老婦，月初在蘆洲區因天氣炎熱身體不適、又找不到她的單車，熱心民眾見狀向警方求助。原本只是一樁為民服務小事，事隔多日阿嬤寫了一封親筆感謝信寄到蘆洲派出所，真情流露令人動容。

阿嬤3日中午在蘆洲區中山一路，高溫豔陽下過馬路，走到一半突然暈眩腿軟。馬路對面有2名婦人見狀，趕緊把她扶到公車亭坐下休息，報警求助。警員鄭明珠、許浩倫趕抵，阿嬤說她找不到單車停放位置，回不了家。

員警很快就在附近停車格找到阿嬤的單車，確認她精神與體力已經恢復，目送她騎向遠方。數日之後阿嬤便手寫親筆信寄到蘆洲派出所，表達感恩之意。

原來阿嬤是中低收入獨居老人，她描述自己頭部動過手術、走路也不方便、疑似輕微失智記憶力不好，雖然騎單車跌倒很多次，但還是需要仰賴它代步，否則出門極不便。因為常常忘記事，所以都會把備忘寫在日曆上。

她每次騎車都很怕再跌倒，但想買殘障輔助車卻沒有足夠積蓄，日前忘記單車停放位置，很感謝員警幫忙尋回。阿嬤說她靠社福補助金租屋，原本每月6000元房租數十年沒調漲，但老房東過世以後，被他女兒漲價到1萬元，很希望統一發票中獎，不要再租房子。