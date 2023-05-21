高雄失業男帳戶跳出69萬 提款遭警識破落假美女圈套

53歲李姓男子前天下午到高雄市鼓山區一家銀行，將帳戶5筆69萬錢領出，行員詢問，李聲稱裝潢房子用，警方獲報趕抵，李怒責行員刻意刁難，由於其中一筆錢是詐款，李交代不清，後警方查出失業的李男，落入假美女愛情圈套，淪車手還不自知。

鼓山警分局龍華派出所前天下午3時許，接獲中華一路的銀行來電，指有民眾臨櫃欲將帳戶內69萬元全數提領，做為房屋裝修用，疑似遭到詐騙，警方趕抵銀行了解。

警方到場後，見發現李姓男子正抱怨行員藉故刁難，不讓他領錢，員警檢視李男帳戶，發現有5筆共計69萬元的錢同一天匯入他帳戶，詢問李資金來源，李聲稱是女網友匯給他，行員告知其中一筆錢已被通報為詐款，李頓時啞口無言。

警方問李誰匯款至帳戶，李指女方在做虛擬貨幣，他只是提供帳戶，對方公司有法律顧問，警方懷疑李是車手，將他帶回派出所調查。

警方檢視李男手機對話並追問，查出失業的李男，落入愛情詐騙陷阱，被長髮亮麗的美女頭像吸引交友，女方遊說他將帳戶以1天2000元出租，提供虛擬貨幣買賣，李心儀女方，還大老遠從高雄到台中，將存摺和密碼交付給自稱是女網友同事的詐騙集團成員。

李提供帳戶第3天，賺6000元，女方即匯款5筆69萬的詐款，要求他到銀行全數領出再交付，所幸行員機警報警識破。