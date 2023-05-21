快訊

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

台中南屯廚師無錢替母下葬 高雄鳳山暖民送信裝錢

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓廚師因父親癌末、母親病逝，楊無錢替母親下葬，第四警分局分局長李建興、所長邱量虔等人籌措善款，新聞曝光後，春社所在上周收到一個從高雄鳳山寄來的包裹，但沒有署名寄件者，邱打開信封後，發現是一名好心人看到新聞後，送上2500元現金，希望所長轉交給楊度難關。

第四警分局春社所在18日收到一封從高雄鳳山寄來的信件，但沒有署名寄件人，所長邱量虔打開信件後發現，有2500元現金，另外還有一張白紙，善心人士在白紙寫到，日前看到一則楊姓廚師無錢替母下葬的新聞，因不知楊的住址、聯絡方式，因此寄到派出所，希望派出所協助轉交。

所長邱量虔表示，上個月底，他與分局長李建興等人，前往關懷轄內33歲楊姓廚師，送上籌措的19.5萬元的善款，楊男的父親罹患大腸癌、母親則因癌症去世，楊的收入都給父親治療癌症，當時因此事發布新聞，沒想到會收到來自高雄鳳山的善心，也會轉交給楊男。

邱量虔說，派出所已使命必達，將此信、款項轉交給楊男父親，並同時說明來龍去脈，楊男父親再三感謝員警及各界的關懷並感動地表示無以回報，允諾會堅強面對病魔，回饋眾人的關心。

第四分局分局長李建興表示，警察除打擊犯罪、維護治安外，也積極透過家戶訪查積極發掘弱勢，協助通報相關單位，展現警察鐵漢柔情的一面，也將善的循環傳遞至每一個角落。

台中市楊姓男子收入不豐，無錢替母親下葬，第四警分局3月底籌措善款協助。圖／第四警分局提供
台中市楊姓男子收入不豐，無錢替母親下葬，第四警分局3月底籌措善款協助。圖／第四警分局提供
台中市楊姓男子收入不豐，無錢替母親下葬，第四警分局3月底籌措善款協助。圖／第四警分局提供
台中市楊姓男子收入不豐，無錢替母親下葬，第四警分局3月底籌措善款協助。圖／第四警分局提供
台中市楊姓男子收入不豐，無錢替母親下葬，第四警分局3月底籌措善款，發布新聞，高雄鳳山有民眾看到後，寄給派出所現金，希望所方轉交。圖／第四警分局提供
台中市楊姓男子收入不豐，無錢替母親下葬，第四警分局3月底籌措善款，發布新聞，高雄鳳山有民眾看到後，寄給派出所現金，希望所方轉交。圖／第四警分局提供

警察 癌症 台中市

延伸閱讀

高雄響應「全球行善日」 鳳甲關懷協會號召捐資助弱勢

高雄失智老人重複走失七次 日照中心卻要排隊等半年

股市名人「憲哥」揪投資 高雄男砸42萬跟進 警破騙局

大甲年輕警收到「母親節感恩信」 受暴婦：用心關懷令她溫暖

相關新聞

祝融今晚來攪局 澎湖傍晚突發2起餐廳火警冒濃煙火光

澎湖馬公市今天下午接近6時許，文光街一家連鎖火鍋店廚房突然冒出濃煙火光，警消獲報後緊急到場布線注水灌救，怎料，這場餐廳火...

疑回收鋰電池自燃 台南市北區資源回收場失火

台南市北區海安路三段某資源回收場，今晚6點多發生火災後，冒出熊熊火光和大量濃煙。消防分隊接獲民眾報案到達現場出水滅火，火...

20萬債務喬不攏！大清早當街毆人 5嫌落網

新北市汐止區樟樹一路某社區，今早7時許發生劇烈爭吵聲響，民眾見狀報案，汐止警分局社后派出所獲報趕抵，現場僅剩王姓被害人在...

龍洞攀岩自3公尺高度墜落 男腰椎和骨盆疼痛送醫

楊姓男子今天下午在東北角龍洞攀岩場攀岩時，在約3公尺高度跌落地面受傷。消防人員到場救護，楊男意識清楚，腰椎跟骨盆疼痛。消...

夫常「掏槍」當面把玩...妻覺噁心訴離 南投地院1原因駁回

中部一對消防夫妻，妻控丈夫曾買春，若她不願行房就當她面「掏槍」把玩，還曾揚言想找別人生，使她覺得噁心，訴請離婚；夫向法官...

家長騎車三貼...後座幼童還沒戴安全帽 駕駛欲提醒遭男童「比中指」

台中市后里區一名家長今天騎機車載二名幼童，後方轎車駕駛看到三貼違規，幼童也沒戴安全帽，駕駛想提醒家長注意幼童安全，行車記...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦