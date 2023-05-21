台中南屯廚師無錢替母下葬 高雄鳳山暖民送信裝錢

台中市楊姓廚師因父親癌末、母親病逝，楊無錢替母親下葬，第四警分局分局長李建興、所長邱量虔等人籌措善款，新聞曝光後，春社所在上周收到一個從高雄鳳山寄來的包裹，但沒有署名寄件者，邱打開信封後，發現是一名好心人看到新聞後，送上2500元現金，希望所長轉交給楊度難關。

第四警分局春社所在18日收到一封從高雄鳳山寄來的信件，但沒有署名寄件人，所長邱量虔打開信件後發現，有2500元現金，另外還有一張白紙，善心人士在白紙寫到，日前看到一則楊姓廚師無錢替母下葬的新聞，因不知楊的住址、聯絡方式，因此寄到派出所，希望派出所協助轉交。

所長邱量虔表示，上個月底，他與分局長李建興等人，前往關懷轄內33歲楊姓廚師，送上籌措的19.5萬元的善款，楊男的父親罹患大腸癌、母親則因癌症去世，楊的收入都給父親治療癌症，當時因此事發布新聞，沒想到會收到來自高雄鳳山的善心，也會轉交給楊男。

邱量虔說，派出所已使命必達，將此信、款項轉交給楊男父親，並同時說明來龍去脈，楊男父親再三感謝員警及各界的關懷並感動地表示無以回報，允諾會堅強面對病魔，回饋眾人的關心。