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處理車禍相機使用頻繁故障 公益協會幹部集資捐交通小隊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

各地交通隊處理車禍時都需要相機拍照採證，台中市清水警分局交通分隊沙鹿小隊常出勤處理交通事故，公發的數位相機使用頻繁已故障，台中市水幫漁公益協會獲知後，協會幹部集資買5台高畫質數位相機，昨天捐給沙鹿交通小隊，讓員警有好的器材使用，也感謝員警為民服務。

台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔表示，該協會理事靳啟元是沙鹿分駐所民防義警一員，深知警方執勤和為民服務工作內容。

他表示，沙鹿交通小隊常出勤處理交通事故，最近發現年久未更換的數位相機故障，無法立即派上用場，靳啟元透過協會幹部集資6萬5000元，購買5台全新高畫質數位相機，捐助沙鹿交通小隊使用。

阮漢翔表示，捐助相機給交通小隊，只是為了讓人民保母在處理交通事故時有好的器材，希望建立善的循環，也感謝

警察為民服務的多項內容。

昨天的相機捐贈，由沙鹿交通小隊長蔡安順代表接受，他感謝公益協會捐贈相機，讓小隊處理專責交通事故使用。

台中市水幫漁公益協會幹部集資買數位相機，昨天捐給清水警分局交通分隊沙鹿小隊。圖／台中市水幫漁公益會提供
台中市水幫漁公益協會幹部集資買數位相機，昨天捐給清水警分局交通分隊沙鹿小隊。圖／台中市水幫漁公益會提供
台中市水幫漁公益協會幹部集資買數位相機，昨天捐給清水警分局交通分隊沙鹿小隊，交通小隊回贈感謝狀。圖／台中市水幫漁公益會提供
台中市水幫漁公益協會幹部集資買數位相機，昨天捐給清水警分局交通分隊沙鹿小隊，交通小隊回贈感謝狀。圖／台中市水幫漁公益會提供

台中市 幹部

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