處理車禍相機使用頻繁故障 公益協會幹部集資捐交通小隊

各地交通隊處理車禍時都需要相機拍照採證，台中市清水警分局交通分隊沙鹿小隊常出勤處理交通事故，公發的數位相機使用頻繁已故障，台中市水幫漁公益協會獲知後，協會幹部集資買5台高畫質數位相機，昨天捐給沙鹿交通小隊，讓員警有好的器材使用，也感謝員警為民服務。

台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔表示，該協會理事靳啟元是沙鹿分駐所民防義警一員，深知警方執勤和為民服務工作內容。

他表示，沙鹿交通小隊常出勤處理交通事故，最近發現年久未更換的數位相機故障，無法立即派上用場，靳啟元透過協會幹部集資6萬5000元，購買5台全新高畫質數位相機，捐助沙鹿交通小隊使用。

阮漢翔表示，捐助相機給交通小隊，只是為了讓人民保母在處理交通事故時有好的器材，希望建立善的循環，也感謝

警察為民服務的多項內容。