男網友謊稱帳戶遭監管需匯保證金 6旬婦險被騙2百萬

62歲陳姓女子臉書認識自稱來自香港的許姓男子，2人互加LINE後相談甚歡，以老公老婆互稱。許前天表示，他要購買電子商品，但因帳戶遭監管，需要支付50萬元港幣的保證金、約合新台幣200萬元 才能解除管制，陳女為愛不疑有他，到台南市某銀行詢問房貸相關事宜時，行員察覺有異報警成功阻詐。

台南市警一分局莊敬派出所於本月19日下午1點40分，接獲東區某銀行通報，有女子臨櫃諮詢房屋貸款，但追問之下驚覺有異疑似遭到詐騙，通報警方到場了解。

警員廖晏霆、徐立昇、曹建偉趕赴現場了解，陳姓女子表示，她於臉書認識一名自稱來自香港的許姓男子，在2個多月的噓寒問暖下，雙方相談甚歡並以老公老婆互稱。