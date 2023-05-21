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男網友謊稱帳戶遭監管需匯保證金 6旬婦險被騙2百萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

62歲陳姓女子臉書認識自稱來自香港的許姓男子，2人互加LINE後相談甚歡，以老公老婆互稱。許前天表示，他要購買電子商品，但因帳戶遭監管，需要支付50萬元港幣的保證金、約合新台幣200萬元 才能解除管制，陳女為愛不疑有他，到台南市某銀行詢問房貸相關事宜時，行員察覺有異報警成功阻詐。

台南市警一分局莊敬派出所於本月19日下午1點40分，接獲東區某銀行通報，有女子臨櫃諮詢房屋貸款，但追問之下驚覺有異疑似遭到詐騙，通報警方到場了解。

警員廖晏霆、徐立昇、曹建偉趕赴現場了解，陳姓女子表示，她於臉書認識一名自稱來自香港的許姓男子，在2個多月的噓寒問暖下，雙方相談甚歡並以老公老婆互稱。

許向陳女表示，將於近期購買一批電子商品，但因帳戶遭監管，需要支付50萬元港幣的保證金(約合新台幣200萬元) 才能解除管制，當下陳女為愛不疑有他，便想用房屋貸款籌錢，她才到銀行詢問房貸相關事宜時。員警對陳女詳細解說，這是詐騙集團常用之詐騙手法，陳女才打消貸款念頭。

不法分子利用LINE指示內容誘使陳女受騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容誘使陳女受騙。記者黃宣翰／翻攝
陳姓婦人遭電信交友詐騙（左2），台南市警一分局警員廖晏霆（左1）、曹建偉（右1）、徐立昇（右2）協助阻詐。記者黃宣翰／翻攝
陳姓婦人遭電信交友詐騙（左2），台南市警一分局警員廖晏霆（左1）、曹建偉（右1）、徐立昇（右2）協助阻詐。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 老婆 台幣

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