快訊

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐彈四起！六福村今起啟動安檢 檢查入園遊客隨身物品

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導

國內「詐彈」案四起，從校園、遊樂園到大眾運輸都成為恐嚇目標。昨天（20日）六福村也接獲炸彈恐嚇信，為安全起見，六福村緊急疏散遊客，宣佈休園1天，並與警方在園區進行地毯式巡檢，最後確定是虛驚一場。六福村今天也宣布，為確保遊客安全，將偕同警方進行入園安檢，盼遊客配合。

六福村表示，因應近期各大風景區及科博館、圖書館、銀行及大眾運輸工具等陸續接獲恐嚇信件，六福村為確保遊客、場域安全，將協同警察進行安全檢查程序，敬請入園遊客配合隨身物品之檢視。

新竹縣警察局新埔分局指出，昨天（20日）上午9時20分，警方接獲六福村報案指出，網路客服信箱接獲恐嚇信件，一名署名「劉文文」的不明人士，表示要在園內放置5枚炸彈，並於下午1點引爆，警方接獲通報後，隨即調派相關單位支援巡檢，經調查後該恐嚇信為美國之境外IP發出，將請刑事警察局國際科協助追查該位置來源，繼續偵辦可疑嫌犯身分及行蹤。

六福村昨天緊急閉園疏散遊客，經園方及警方巡查，初步未發現可疑爆裂物，不過園方仍決定休園一天，同時補償遊客每人2張門票。為確保遊客、場域安全，六福村今天也宣布將協同警察進行安全檢查程序，將檢查入園遊客隨身物品，以免類似狀況再次發生。

不少網友聞訊也表示支持：「很好啊，安檢嚴格才是正確的！以後也繼續最好」、「國外大型活動都是嚴格執行，還有球賽會規定只能帶透明包包！」、「警察最辛苦，還要安檢」、「現在出門在外要隨時隨地提高警覺碰到可疑人要馬上通報以免引起傷害，六福村做得好」。

六福村昨天緊急疏散遊客，宣佈休園1天，並與警方在園區進行地毯式巡檢，最後確定是虛驚一場。圖／警方提供
六福村昨天緊急疏散遊客，宣佈休園1天，並與警方在園區進行地毯式巡檢，最後確定是虛驚一場。圖／警方提供
六福村今天也宣布，為確保遊客安全，將偕同警方進行入園安檢，盼遊客配合。圖／翻攝自六福村官方粉絲頁
六福村今天也宣布，為確保遊客安全，將偕同警方進行入園安檢，盼遊客配合。圖／翻攝自六福村官方粉絲頁

六福村 警察 恐嚇

延伸閱讀

影／恐嚇信稱放5枚炸彈經清查無可疑 六福村休園補送2張票

大批警力進入六福村搜查 園內不斷廣播疏散遊客

六福村今接獲炸彈恐嚇信 緊急宣布閉園疏散近千名遊客

監委調查六福村 動保團體列5缺失 呼籲重視全體動物

相關新聞

祝融今晚來攪局 澎湖傍晚突發2起餐廳火警冒濃煙火光

澎湖馬公市今天下午接近6時許，文光街一家連鎖火鍋店廚房突然冒出濃煙火光，警消獲報後緊急到場布線注水灌救，怎料，這場餐廳火...

疑回收鋰電池自燃 台南市北區資源回收場失火

台南市北區海安路三段某資源回收場，今晚6點多發生火災後，冒出熊熊火光和大量濃煙。消防分隊接獲民眾報案到達現場出水滅火，火...

20萬債務喬不攏！大清早當街毆人 5嫌落網

新北市汐止區樟樹一路某社區，今早7時許發生劇烈爭吵聲響，民眾見狀報案，汐止警分局社后派出所獲報趕抵，現場僅剩王姓被害人在...

龍洞攀岩自3公尺高度墜落 男腰椎和骨盆疼痛送醫

楊姓男子今天下午在東北角龍洞攀岩場攀岩時，在約3公尺高度跌落地面受傷。消防人員到場救護，楊男意識清楚，腰椎跟骨盆疼痛。消...

夫常「掏槍」當面把玩...妻覺噁心訴離 南投地院1原因駁回

中部一對消防夫妻，妻控丈夫曾買春，若她不願行房就當她面「掏槍」把玩，還曾揚言想找別人生，使她覺得噁心，訴請離婚；夫向法官...

家長騎車三貼...後座幼童還沒戴安全帽 駕駛欲提醒遭男童「比中指」

台中市后里區一名家長今天騎機車載二名幼童，後方轎車駕駛看到三貼違規，幼童也沒戴安全帽，駕駛想提醒家長注意幼童安全，行車記...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦