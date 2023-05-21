詐彈四起！六福村今起啟動安檢 檢查入園遊客隨身物品

國內「詐彈」案四起，從校園、遊樂園到大眾運輸都成為恐嚇目標。昨天（20日）六福村也接獲炸彈恐嚇信，為安全起見，六福村緊急疏散遊客，宣佈休園1天，並與警方在園區進行地毯式巡檢，最後確定是虛驚一場。六福村今天也宣布，為確保遊客安全，將偕同警方進行入園安檢，盼遊客配合。

六福村表示，因應近期各大風景區及科博館、圖書館、銀行及大眾運輸工具等陸續接獲恐嚇信件，六福村為確保遊客、場域安全，將協同警察進行安全檢查程序，敬請入園遊客配合隨身物品之檢視。

新竹縣警察局新埔分局指出，昨天（20日）上午9時20分，警方接獲六福村報案指出，網路客服信箱接獲恐嚇信件，一名署名「劉文文」的不明人士，表示要在園內放置5枚炸彈，並於下午1點引爆，警方接獲通報後，隨即調派相關單位支援巡檢，經調查後該恐嚇信為美國之境外IP發出，將請刑事警察局國際科協助追查該位置來源，繼續偵辦可疑嫌犯身分及行蹤。

六福村昨天緊急閉園疏散遊客，經園方及警方巡查，初步未發現可疑爆裂物，不過園方仍決定休園一天，同時補償遊客每人2張門票。為確保遊客、場域安全，六福村今天也宣布將協同警察進行安全檢查程序，將檢查入園遊客隨身物品，以免類似狀況再次發生。