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詐彈四起！六福村今起啟動安檢 檢查入園遊客隨身物品
國內「詐彈」案四起，從校園、遊樂園到大眾運輸都成為恐嚇目標。昨天（20日）六福村也接獲炸彈恐嚇信，為安全起見，六福村緊急疏散遊客，宣佈休園1天，並與警方在園區進行地毯式巡檢，最後確定是虛驚一場。六福村今天也宣布，為確保遊客安全，將偕同警方進行入園安檢，盼遊客配合。
六福村表示，因應近期各大風景區及科博館、圖書館、銀行及大眾運輸工具等陸續接獲恐嚇信件，六福村為確保遊客、場域安全，將協同警察進行安全檢查程序，敬請入園遊客配合隨身物品之檢視。
新竹縣警察局新埔分局指出，昨天（20日）上午9時20分，警方接獲六福村報案指出，網路客服信箱接獲恐嚇信件，一名署名「劉文文」的不明人士，表示要在園內放置5枚炸彈，並於下午1點引爆，警方接獲通報後，隨即調派相關單位支援巡檢，經調查後該恐嚇信為美國之境外IP發出，將請刑事警察局國際科協助追查該位置來源，繼續偵辦可疑嫌犯身分及行蹤。
六福村昨天緊急閉園疏散遊客，經園方及警方巡查，初步未發現可疑爆裂物，不過園方仍決定休園一天，同時補償遊客每人2張門票。為確保遊客、場域安全，六福村今天也宣布將協同警察進行安全檢查程序，將檢查入園遊客隨身物品，以免類似狀況再次發生。
不少網友聞訊也表示支持：「很好啊，安檢嚴格才是正確的！以後也繼續最好」、「國外大型活動都是嚴格執行，還有球賽會規定只能帶透明包包！」、「警察最辛苦，還要安檢」、「現在出門在外要隨時隨地提高警覺碰到可疑人要馬上通報以免引起傷害，六福村做得好」。
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