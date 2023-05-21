男廚偽裝妻子上網釣男人 詐騙102次得手146萬要關一年

30歲呂姓廚師假借蔡姓妻子名義上網註冊「找人夫談」帳號，在聊天室釣上黃姓男子，向對方佯稱與前夫打離婚官司需資金、遭逢車禍在家休養等名義，詐騙黃匯款102次，成功詐得146萬8000餘元；新竹地院審理終結，依詐欺取財罪將呂判刑一年，事後呂妻得知真相也憤而離婚。

判決書指出，呂男於2019年12月30日假藉蔡姓妻子名義，以網路假交友方式用暱稱為「找人夫談」帳號，在「UT home聊天室」認識黃男，並加對方LINE好友，從此開始詐騙，向黃詐稱因與前夫打離婚官司亟需資金、遭逢車禍在家休養等理由需款甚急，還將妻子的身分證、健保卡甚至兒子健保卡，以及蔡女的銀行存摺封面照片傳給黃，謀取對方信任。

黃男信以為真，2019年12月30日開始至2021年4月為止，共匯款多達102次至呂男所指定的帳戶內，總金額146萬8000餘元，直到黃打蔡女手機聯繫，才發現遭詐，向警方報案，而蔡女也向呂男離婚。