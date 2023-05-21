快訊

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

男廚偽裝妻子上網釣男人 詐騙102次得手146萬要關一年

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

30歲呂姓廚師假借蔡姓妻子名義上網註冊「找人夫談」帳號，在聊天室釣上黃姓男子，向對方佯稱與前夫打離婚官司需資金、遭逢車禍在家休養等名義，詐騙黃匯款102次，成功詐得146萬8000餘元；新竹地院審理終結，依詐欺取財罪將呂判刑一年，事後呂妻得知真相也憤而離婚。

判決書指出，呂男於2019年12月30日假藉蔡姓妻子名義，以網路假交友方式用暱稱為「找人夫談」帳號，在「UT home聊天室」認識黃男，並加對方LINE好友，從此開始詐騙，向黃詐稱因與前夫打離婚官司亟需資金、遭逢車禍在家休養等理由需款甚急，還將妻子的身分證、健保卡甚至兒子健保卡，以及蔡女的銀行存摺封面照片傳給黃，謀取對方信任。

黃男信以為真，2019年12月30日開始至2021年4月為止，共匯款多達102次至呂男所指定的帳戶內，總金額146萬8000餘元，直到黃打蔡女手機聯繫，才發現遭詐，向警方報案，而蔡女也向呂男離婚。

法官認為，呂男正值青壯，身強體健，不知勉力謀事，依循正途以獲取一己所需財物，竟為一己私利向黃男詐欺，造成對方財產上損害，考量呂坦承犯行，態度尚可，審酌依詐欺取財罪判刑一年，犯罪所得全數沒收。

呂男在聊天室釣上黃姓男子，詐騙黃匯款102次，成功詐得146萬8000餘元；新竹地院審理終結，依詐欺取財罪將呂判刑一年。圖／報系資料照
呂男在聊天室釣上黃姓男子，詐騙黃匯款102次，成功詐得146萬8000餘元；新竹地院審理終結，依詐欺取財罪將呂判刑一年。圖／報系資料照

離婚 健保卡 詐欺

延伸閱讀

台東8對新人520登記結婚 卻有夫妻辦離婚氣氛尷尬

恐怖！34歲人妻怒砍20歲夫陰莖 爆血痛苦下場慘 調查揭心酸內情

賴慧如離婚後懷第二胎？阿嬤的反應全員驚呆了

老婆產後身材走樣讓人夫沒性致 靠這招解慾後被要求離婚了

相關新聞

祝融今晚來攪局 澎湖傍晚突發2起餐廳火警冒濃煙火光

澎湖馬公市今天下午接近6時許，文光街一家連鎖火鍋店廚房突然冒出濃煙火光，警消獲報後緊急到場布線注水灌救，怎料，這場餐廳火...

疑回收鋰電池自燃 台南市北區資源回收場失火

台南市北區海安路三段某資源回收場，今晚6點多發生火災後，冒出熊熊火光和大量濃煙。消防分隊接獲民眾報案到達現場出水滅火，火...

20萬債務喬不攏！大清早當街毆人 5嫌落網

新北市汐止區樟樹一路某社區，今早7時許發生劇烈爭吵聲響，民眾見狀報案，汐止警分局社后派出所獲報趕抵，現場僅剩王姓被害人在...

龍洞攀岩自3公尺高度墜落 男腰椎和骨盆疼痛送醫

楊姓男子今天下午在東北角龍洞攀岩場攀岩時，在約3公尺高度跌落地面受傷。消防人員到場救護，楊男意識清楚，腰椎跟骨盆疼痛。消...

夫常「掏槍」當面把玩...妻覺噁心訴離 南投地院1原因駁回

中部一對消防夫妻，妻控丈夫曾買春，若她不願行房就當她面「掏槍」把玩，還曾揚言想找別人生，使她覺得噁心，訴請離婚；夫向法官...

家長騎車三貼...後座幼童還沒戴安全帽 駕駛欲提醒遭男童「比中指」

台中市后里區一名家長今天騎機車載二名幼童，後方轎車駕駛看到三貼違規，幼童也沒戴安全帽，駕駛想提醒家長注意幼童安全，行車記...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦