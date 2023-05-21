男廚偽裝妻子上網釣男人 詐騙102次得手146萬要關一年
30歲呂姓廚師假借蔡姓妻子名義上網註冊「找人夫談」帳號，在聊天室釣上黃姓男子，向對方佯稱與前夫打離婚官司需資金、遭逢車禍在家休養等名義，詐騙黃匯款102次，成功詐得146萬8000餘元；新竹地院審理終結，依詐欺取財罪將呂判刑一年，事後呂妻得知真相也憤而離婚。
判決書指出，呂男於2019年12月30日假藉蔡姓妻子名義，以網路假交友方式用暱稱為「找人夫談」帳號，在「UT home聊天室」認識黃男，並加對方LINE好友，從此開始詐騙，向黃詐稱因與前夫打離婚官司亟需資金、遭逢車禍在家休養等理由需款甚急，還將妻子的身分證、健保卡甚至兒子健保卡，以及蔡女的銀行存摺封面照片傳給黃，謀取對方信任。
黃男信以為真，2019年12月30日開始至2021年4月為止，共匯款多達102次至呂男所指定的帳戶內，總金額146萬8000餘元，直到黃打蔡女手機聯繫，才發現遭詐，向警方報案，而蔡女也向呂男離婚。
法官認為，呂男正值青壯，身強體健，不知勉力謀事，依循正途以獲取一己所需財物，竟為一己私利向黃男詐欺，造成對方財產上損害，考量呂坦承犯行，態度尚可，審酌依詐欺取財罪判刑一年，犯罪所得全數沒收。
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