扮買家稱網購詐騙賣家 話術誘測試轉帳勿上當
刑事局今天表示，統計發現，詐騙集團近期假扮網路購物的買家誘騙被害人，且會稱需要測試網路銀行轉帳匯款功能，要求賣家付費，近半年有多人上當，呼籲小心防範。
刑事局指出，此為網路轉帳詐騙，主要是針對在網路販售物品的零售賣家，因賣家的個人資訊需公布在網路平台，歹徒拿到資訊後，就假冒買家，再以話術誘導被害人匯款，詐騙話術會提到需測試網路銀行轉帳匯款功能，多數被害人提及因認為對方是買家，卸下心防才被騙。
32歲許姓女子在5月上旬透過臉書（Facebook）張貼販賣二手冰箱，有網友留言出價購買，但卻稱因帳號遭停權，需認證才能購買並提供臉書客服假網址，希望許女協助。
許女未查證，點入網址後，假客服員立即稱會提供買家的銀行帳號，隨後接到假銀行行員來電，對方告知為確保交易安全，希望可協助測試網路銀行轉帳匯款功能，許女以指示操作，分別匯款新台幣4萬餘元及2萬餘元，無法聯繫對方，才發現遭騙。
警方說，26歲邱姓女子遇到同樣詐騙手法，邱女在臉書張貼賣手鐲，歹徒先稱要購買再要求加LINE，後續以超商取貨為由，提供假網址，邱女事後接到假銀行行員來電，告知要求測試網路銀行轉帳功能，匯款1萬餘元後，才知遭騙。
刑事局表示，經統計，從今年初至今，有多人遇到類似詐騙手法，多數為賣家，研判因歹徒容易取得賣家個人資訊，先假扮買家及銀行行員等身分詐騙被害人，呼籲遇到類似狀況應先冷靜處理，或撥165反詐騙專線詢問。
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