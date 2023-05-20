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淡水下午雨量破50毫米 路面施工鐵板漂移一車卡困

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

中央氣象局今天發布新北市有局部大雨或豪雨，今天下午1時到2時許，新北市淡水區降雨量達50.5毫米，造成部分低窪地區淹水，其中英專路10號因道路施工，路面鋪設鐵板遇水漂移，導致一車經過後輪陷入無法動彈，警消獲報派員趕抵協助脫困。

據了解，今天下午1時37分左右，新北市淡水區降雨量高達50.5毫米，英專路10號前道路正在施工，疑驟降大雨造成施工鋪設地面鐵板漂移，導致一輛汽車經過後輪陷入施工縫內無法動彈。新北市消防局第三救災救護大隊獲報派員趕抵，經協助汽車脫困，後續再使用救助器材車（71車）協助吊掛鐵板復位，避免再有車輛經過困住。

第三大隊長陳志德表示，近年氣候變異大，加上梅雨季節影響，鋒面來臨時常夾帶著豪大雨，造成許多低窪地區容易淹水及山坡地區可能有土石流的發生，行經或居住於這些地區的民眾務必隨時留意環境及自身生命財產安全，必要時務必緊急撤離及通報當地里長向區公所和警察、消防單位尋求協助。

今天下午新北市淡水區驟降大雨，英專路路面鋪設鐵板遇水漂移，一車經過後輪陷入無法動彈警消馳援。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市淡水區驟降大雨，英專路路面鋪設鐵板遇水漂移，一車經過後輪陷入無法動彈警消馳援。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市淡水區驟降大雨，英專路路面鋪設鐵板遇水漂移，一車經過後輪陷入無法動彈警消馳援。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市淡水區驟降大雨，英專路路面鋪設鐵板遇水漂移，一車經過後輪陷入無法動彈警消馳援。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市淡水區驟降大雨，英專路路面鋪設鐵板遇水漂移，一車經過後輪陷入無法動彈警消馳援。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市淡水區驟降大雨，英專路路面鋪設鐵板遇水漂移，一車經過後輪陷入無法動彈警消馳援。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市淡水區驟降大雨，英專路路面鋪設鐵板遇水漂移，一車經過後輪陷入無法動彈警消馳援。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市淡水區驟降大雨，英專路路面鋪設鐵板遇水漂移，一車經過後輪陷入無法動彈警消馳援。記者曾伯愷／翻攝

淡水 雨量

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