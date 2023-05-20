淡水下午雨量破50毫米 路面施工鐵板漂移一車卡困

中央氣象局今天發布新北市有局部大雨或豪雨，今天下午1時到2時許，新北市淡水區降雨量達50.5毫米，造成部分低窪地區淹水，其中英專路10號因道路施工，路面鋪設鐵板遇水漂移，導致一車經過後輪陷入無法動彈，警消獲報派員趕抵協助脫困。

據了解，今天下午1時37分左右，新北市淡水區降雨量高達50.5毫米，英專路10號前道路正在施工，疑驟降大雨造成施工鋪設地面鐵板漂移，導致一輛汽車經過後輪陷入施工縫內無法動彈。新北市消防局第三救災救護大隊獲報派員趕抵，經協助汽車脫困，後續再使用救助器材車（71車）協助吊掛鐵板復位，避免再有車輛經過困住。