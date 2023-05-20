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「台版浩克」鬧超商襲警 身分竟是國際金牌健美教練

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

28歲朱姓健身教練心情不佳，上午在桃園中壢一家超上內摔東西，隨後大暴怒咆哮，隨後與獲報趕抵的警方發生衝突，造成一名警員腦震盪、另一員臉部挫傷，朱因襲警備逮捕，他坦承心情鬱悶想不開。朱失控畫面網路傳開，讓他瞬間成為社群關注焦點，金牌教練身分也被起底。

警方調查，朱男今僅穿著一條短褲到超商內，疑透露輕生念頭，並翻箱倒櫃將店內物品灑落一地，發出吼叫聲，店員報警處理，警方獲報到場，警方制伏過程中遭張男已拳頭攻擊，造成1名員警輕微腦震盪，另名員警面部挫傷，最後於3分鐘內噴灑辣椒水最後制伏，警詢後依傷害、毀損、妨礙公務移送桃園地檢署偵辦。

不過朱男身分被網友發現為健美選手，且擁有國際私人教練專業學院（IPTA）金牌教練執照，並擁有世界自然健美聯合會職業卡選手，IG上也PO出許多健身的相關影片及照片，同時也是乳清蛋白及服飾品牌的贊助選手。

不過朱男IG追蹤人數持續飆升，今中午約6000多，到現在已近7000人，追蹤人數持續提高當中。不過IG限動8小時前也PO出多個家中凌亂及自拍照，讓人相當不解。

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28歲的朱姓男子大鬧超商，被警方制伏過程中還拳頭攻擊員警，造成員警1名腦震盪、1名面部挫傷。記者翁唯真／攝影
28歲的朱姓男子大鬧超商，被警方制伏過程中還拳頭攻擊員警，造成員警1名腦震盪、1名面部挫傷。記者翁唯真／攝影
襲警的朱男是健美選手，也是健美教練，他在臉書上貼了不少好身材的健美照。圖／截取自朱男臉書
襲警的朱男是健美選手，也是健美教練，他在臉書上貼了不少好身材的健美照。圖／截取自朱男臉書

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