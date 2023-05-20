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不讓民眾成詐團「提款機」 士林警近5月阻詐近4000萬

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

詐騙猖獗，警方積極阻詐，台北市士林分局今年5月上旬已阻詐10件，攔阻金額達864萬餘元，1至4月攔阻金額破3000萬元，仍提醒民眾，詐騙手法層出不窮，應提高警覺，遇有可疑來電或訊息，應撥打165或110專線查證，避免受騙損失財物。

士林分局指出，轄內金融機構林立，不時有民眾依詐團指示，前往銀行準備匯款，對此員警與轄內金融機構積極建立打詐意識，加強關懷提問，遇有疑似遭詐民眾準備匯款，即通報轄區警方到場攔阻。

經統計，士林分局今年1至4月攔阻詐騙案47件，攔阻金額達3091萬3117元，較去年同期36件、1128萬3245元大幅增加，5月上旬也已攔阻詐騙案10件，攔阻金額達864萬8276元，其中以天母派出所攔阻6件最多。

其中，27歲丁姓女子誤信求職、投資話術，詐團聲稱能介紹輕鬆、高獲利工作，但丁女須先到金融機構設定約定帳戶，匯款200萬元；經行員通報，天母派出所員警到場勸阻，說明「這種基本上都詐騙」「你要設定的帳戶已被通報出問題」「回去確認清楚後再考慮也不遲」等，丁女打消匯款念頭。

警方說，將持續防制、攔阻各類詐騙案，減少民眾財產損失，仍提醒民眾，詐騙手法層出不窮，民眾務必小心查證，避免步入詐騙陷阱，成為詐騙集團的「提款機」。

員警與轄內金融機構積極建立打詐意識，加強關懷提問，遇有疑似遭詐民眾準備匯款，即通報轄區警方到場攔阻。記者李隆揆／翻攝
員警與轄內金融機構積極建立打詐意識，加強關懷提問，遇有疑似遭詐民眾準備匯款，即通報轄區警方到場攔阻。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 天母 求職

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